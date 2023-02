One Piece-Manga: Ruffy und Zorro müssen sich mit zwei (ehemaligen) Feinden zusammen tun

One Piece dreht auf dem Weg zum großen Finale nochmal so richtig auf. Aktuell bricht vor allem großes Chaos aus. Das sorgt dafür, dass sich unsere Held*innen wohl oder übel sogar dazu gezwungen sehen, mit Leuten zusammen zu arbeiten, die eigentlich ihre Feinde sind – oder waren. Alles scheint jetzt möglich zu sein.

ACHTUNG, es folgen SPOILER für das neueste Manga-Kapitel!!

One Piece: Neuestes Manga-Kapitel zwingt Ruffy zu ungewöhnlichen Allianzen

Worum geht's? Der One Piece-Manga befindet sich in seiner letzten großen Saga. Der aktuelle Egghead-Arc verlangt der Strohhut-Piratenbande alles ab. Überall auf der Insel mit Dr. Vegapunks Egghead-Labor kommt es zu Kämpfen, obendrein sind die Seraphim los.

Diese Seraphim-Waffen können von den Vegapunk-Klonen nicht ausgeschaltet werden und die komplette Kommunikation sowie alle Kameras der Insel sind ausgefallen. Das heißt, dass Dr. Vegapunk selbst nicht auffindbar ist.

Währenddessen greifen die Seraphim weiter an und breiten sich über die Insel aus. Sie trennen ihre Gegner voneinander und greifen unter anderem auch Ruffy und Lorenor Zorro an. Die beiden sind endlich wieder vereint, geraten aber in eine prekäre Lage.

Die beiden Fieslinge Lucci und Kaku wurden von der extrem mysteriösen Stussy gebissen. Das hat sie in einen Schlaf versetzt, der ihnen fast zum Verhängnis wird. Als die Seraphim-Waffen angreifen, verteidigen Ruffy und Zorro ihre schlafenden Feinde.

Anschließend schlagen die zwei Antagonisten der Strohhutpiraten-Bande vor, sich zusammen zu tun. Das stößt bei Ruffy und Zorro nur auf sehr wenig Gegenliebe, aber es sieht trotzdem ganz danach aus, als würden sie ihre Feindseligkeiten für den Augenblick begraben, um sich gemeinsam durchzuschlagen (via: Comicbook).

Bei Kaku handelt es sich um einen Verbrecher, der zur Kyoshiro-Familie in Wano Country gehört. Er verdient sein Geld unter anderem mit Schutzgeld-Erpressung. Wer ist Lucci? Rob Lucci ist ein Cipher Pol- beziehungsweise CP0-Geheimagent und gehört zur Welt-Regierung. Er war bereits in zwei Manga-Arcs Haupt-Gegenspieler von Ruffy und Co..

Wie gefällt euch der aktuelle One Piece-Arc? Was wünscht ihr euch noch für das große Finale?