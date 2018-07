Wer sich als Fan von One Piece bezeichnet, braucht jede Menge Geduld. Immerhin läuft der erfolgreiche Manga um Ruffy und die Strohhutbande schon seit 1997 und bislang ist noch kein Ende der Geschichte in Sicht.

In einem Interview hat Zeichner und Erfinder Eiichiro Oda allerdings verraten, wie viel er von One Piece schon geschafft hat und wie viel noch auf die Fans zukommen wird.

Noch 5 Jahre One Piece: Demnach soll der Manga von One Piece mittlerweile zu 80 Prozent abgeschlossen sein. Umgerechnet auf die bisherige Laufzeit würde das bedeuten, dass es noch mindestens fünf Jahre dauern wird, bis wir endlich das Geheimnis um das One Piece kennen werden.

Snap... Oda says that One Piece is about 80% done. pic.twitter.com/OuNjT0jOcu — Ken Xyro | ?( ? )?? (@KenXyro) July 22, 2018

Doch Vorsicht: Schon in der Vergangenheit hat Oda immer wieder Updates zum Gesamtfortschritt von One Piece gegeben. Und nicht immer ging es mit der Geschichte im gleichen Tempo voran.

So sagt er 2010, dass er exakt die Hälfte hinter sich habe, 2012 waren es dann schon 60 Prozent. 2016 gab Oda das letzte Update und sagte, dass er nun bei 65 Prozent stehe. Also gab es in den letzten zwei Jahren einen Sprung von 15 Prozent.

One Piece

Das Ende wird alles andere in den Schatten stellen, sagt Erfinder Eiichiro Oda

Ob Oda mit der Prozentangabe aber wirklich eine glaubwürdige Einschätzung geben kann, mit der Fans rechnen können, darf bezweifelt werden.

Gut möglich, dass sich die letzten 20 Prozent des One Piece-Mangas noch über ein ganzes Jahrzehnt strecken. Als nächstes steht der Wano Country-Storybogen an, für den Oda schon den bisher mächtigsten Feind der Strohhutbande angekündigt hat.

Glaubt ihr, dass One Piece in den nächsten Jahren zu Ende gehen wird?