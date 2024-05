One Piece-Manga pausiert im Mai - Fans bekommen nur zwei Kapitel

One Piece geht erneut in die Pause und Ruffy kann es auch nicht glauben! (Bild: © Toei Animation)

Kapitel 1113 von One Piece ließ Fans mit einem bedeutsamen Wendepunkt in der Geschichte auf der letzten Seite hängen. Seither sitzt die Community auf heißen Kohlen und kann es kaum erwarten zu sehen, was Eiichiro Oda als nächstes für die Strohhüte geplant hat. Aber leider gibt es im Mai nur zwei Kapitel, der Manga wird nämlich für zwei Wochen ausgesetzt.

Kurz zuvor hatte Eiichiro Oda sich nach dem Ableben von Akira Toriyama eine dreiwöchige Pause genommen, um alles zu verarbeiten und an seiner Gesundheit zu arbeiten. Seit seiner Rückkehr brachte er Kapitel 1112 und 1113 raus, bevor zwei erneute Aussetzer von Shonen Jump angekündigt wurden.

One Piece-Manga macht Pause genau dort, wo er einen bedeutsamen Höhepunkt erreicht

Dieses Mal wird der Manga aufgrund der japanischen Feiertagswoche “Golden Week” ein Kapitel aussetzen und danach wieder mit Kapitel 1114 durchstarten. Das ist jedoch nicht die einzige Pause im Mai, mit der sich One Piece-Fans zurechtfinden müssen, denn es ist noch eine zweite direkt nach Kapitel 1114 geplant.

Sobald am 12. Mai das neue Kapitel veröffentlicht wird, macht Oda erneut eine einwöchige Pause und somit gibt es im Mai insgesamt nur zwei Kapitel.

Spoilerwarnung! In den folgenden Abschnitten befinden sich Spoiler zur Egghead-Arc und dem aktuellen Kapitel 1113.

Im aktuellen Kapitel 1113 hatte Oda mit Dr. Vegapunks Übertragung einen der größten Wendepunkte der Geschichte in One Piece eingeleitet und somit die jahrelange Theorie einer großen Flut bestätigt.

Falls ihr wissen möchtet, was genau passiert ist und wann normalerweise neue Kapitel folgen, könnt ihr das alles hier nachlesen:

Fans sind gespalten über die Pausen

One Piece-Fan @newworldartur veröffentlichte auf X/Twitter eine Übersicht der Pausen, der Veröffentlichungstermine der Kapitel und der Leaks vom Mai. Unter dem Beitrag sind die Meinungen der Fans gespalten. Während die eine Seite Oda die Pausen gönnt, nachdem er kaum welche die letzten Jahre hatte, sind andere hingegen aufgrund der Spannung in der Geschichte gekränkt über das Warten.

Wir haben euch einige Fanstimmen unter dem Beitrag rausgesucht:

“Warum muss Oda ausgerechnet jetzt auf einen Zeitplan von zwei Mal im Monat wechseln, wo doch die Geschichte ihren maximalen Hype erreicht?” Von @IsGuten

“Warum macht Oda das immer, wenn es einen großen Cliffhanger gibt? Na viel Spaß in der Pause.” Von @nikanomi56

Neben der Ungeduld und dem Missfallen äußern sich andere Fans von One Piece glücklich darüber, dass der Mangaka sich auch mal einige Pausen gönnt:

“Oda ruht sich während dieser Pause lieber besser aus! Wir brauchen unseren King gesund!” Von @KamisamaDSM

“Oda braucht seine Erholung. Wir werden warten.” Von @M3LLYCHAN

“Wie gewohnt, scheiße für mich aber großartig für Oda! Oda kommt an erster Stelle!” Von @ZweMad

Hier könnt ihr alle Kapitel nachholen bis der Manga weitergeht

Falls ihr nicht bei One Piece auf dem Laufen seid und auch abseits vom Anime den Manga weiterlesen möchtet, findet ihr alle 1113 Kapitel auf der Webseite Manga Plus von Shueisha. Dort könnt ihr alle Kapitel von One Piece auf Englisch lesen und somit die Geschichte bis zur Rückkehr nachholen.

Was würdet ihr gerne im nächsten Kapitel sehen und was sind eure Theorien über das große One Piece?