Cooles One Piece-Merchandise: Jetzt könnt ihr Ramen aus dem berühmten Piraten-Strohhut essen!

Der ikonische Strohhut aus One Piece passt perfekt als Design-Vorlage für eine Ramenschüssel.

Er ist das vielleicht ikonischste Anime-Kleidungsstück überhaupt: Der Strohhut von Monkey D. Ruffy, Anführer der Strohhutpiraten aus der seit mittlerweile rund 24 Jahren laufenden Serie One Piece. Kein Wunder also, dass sich clevere Hersteller kreative Merchandising-Produkte rund um die markante Kopfbedeckung einfallen lassen, so wie diese schicke Keramikschüssel:

Die Schüssel im Strohhut-Design ist in erster Linie für japanische Nudelgerichte wie Ramen und Udon gedacht. Für diese werden auch gleich die passenden Essstäbchen mit stilvoller One-Piece-Prägung mitgeliefert. Natürlich macht sich die Schüssel aber auch gut, wenn ihr beim Schauen der neuen One Piece-Serie auf Netflix eine Schale für das Popcorn braucht.

Alternative: Strohhut-Schüssel mit Holzlöffel

Wer mit Essstäbchen Probleme hat, kann die One Piece Strohhut-Schüssel auch mit einem Holzlöffel bekommen.

Falls Essen mit Stäbchen nicht so euer Ding ist, könnt ihr euch alternativ übrigens auch eine sehr ähnliche Schüssel mit einem Holzlöffel holen. Auf die One Piece-Prägung müsst ihr in diesem Fall allerdings verzichten, dafür kommt ihr ein paar Euro günstiger weg:

Beide Schalen sind sowohl für die Mikrowelle als auch für die Spülmaschine geeignet und circa 7 cm hoch. Die Breite liegt bei etwa 19 cm am Rand der Krempe des Strohhuts und circa 13 cm im Inneren der Schüssel.

Neue One Piece-Serie gerade auf Netflix gestartet

2:22 One Piece im finalen Trailer: Die Strohhut-Piraten stechen in See

Falls ihr tatsächlich alle Infos dazu verpasst haben und euch jetzt wundern solltet, weshalb One Piece gerade wieder in aller Munde ist: Die neue Live-Action-Serie auf Netflix ist gestern gestartet. Die erste Staffel adaptiert natürlich zunächst nur einen kleinen Teil der mittlerweile mehr als 1000 Folgen umfassenden und noch immer wöchentlich ausgestrahlten Anime-Serie. Ganz genau genommen sind es 4,19 Prozent. Mehr dazu erfahrt ihr hier:

Weitere günstige Angebote und spannende Produkte rund um Gaming, Technik und Merchandising findet ihr auf unserer GamePro Deal-Übersicht oder direkt in diesen Artikeln: