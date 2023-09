One Piece auf Netflix: Staffel 1 zeigt 4,19 % des Animes und hat noch einiges vor sich

Die erste Staffel auf Netflix endet nach rund 4,19 % des Animes.

Die Netflix-Serie zu One Piece ist endlich gestartet und viele Fans konnten bereits einige der acht Episoden der ersten Staffel sehen. Die erste Staffel endet mit dem ersten Kopfgeld von Monkey D. Ruffy und zeigt bereits, welcher Bösewicht uns in der zweiten Staffel erwarten könnte.

Doch damit deckt die Netflix-Serie nur einen Bruchteil des Animes ab. GamePro hat für euch ausgerechnet, wie viel die Netflix-Serie noch vor sich hätte.

One Piece auf Netflix: So viele Episoden würden noch fehlen

Die Erlebnisse aus der Netflix-Serie reichen bis in die 45. Folge des Animes. Damit hat die Live-Action-Adaption es geschafft, die Geschichte von 45 Folgen in nur acht Episoden zu erzählen.

Momentan befindet sich der Anime in seiner aktuellen Folge im finalen Kampf mit Kaido, in dem Ruffy sein Gear 5 erweckt hat. Die aktuellste Folge trägt die Nummer 1073.

Der Trailer zeigt, wie die Serie mit echten Darsteller*innen aussieht:

2:22 One Piece: Im letzten, finalen Trailer vor Release stechen die Strohhutpiraten in See

Wie viel wurde bereits vom Anime gezeigt? Dementsprechend gab es in der Netflix-Serie nur 4,19 % des Animes zu sehen. Damit hätte die Live-Serie noch 95,81 % vor sich, die sie zeigen müsste.

Viele bekannte Arcs aus dem One Piece-Anime fehlen noch. Darunter sind beispielsweise der Alabasta-Arc, der aktuelle Wano Kuni-Arc oder mein Lieblings-Arc, der Thriller Bark-Arc.

Es bleibt offen, ob Netflix die Filler-Arcs zeigen wird, die es zwischen den Haupt-Arcs gibt. Sie tragen nicht unbedingt zur Geschichte bei, zeigen aber weitere Abenteuer von verschiedenen Charakteren aus dem One Piece-Universum. Dazu zählt beispielsweise der Spa Island-Arc, in dem die Strohhutpirat*innen Urlaub machen.

Da die Real-Serie in einem schnelleren Tempo erzählt als der Anime, würde die Netflix-Serie mit ihren Dreharbeiten vermutlich nicht so lange brauchen wie der Anime. Die erste Folge des Animes gab es nämlich schon im Jahr 1999, also vor 24 Jahren.

Wird es weitere Staffeln geben? Bislang wurde noch nicht verkündet, dass es weitere Staffeln geben wird. Genug Material für viele weitere Staffeln wäre zumindest da. Außerdem hat Netflix in der Serie bereits angedeutet, wie es weitergehen könnte.

Welche Arcs würdet ihr gerne noch in der Netflix-Serie sehen?