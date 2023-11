One Piece bestätigt große Theorie zu Ruffys Vater und enthüllt dessen Vergangenheit

Ruffys Vater hat eine bewegte Vergangenheit hinter sich.

Obwohl wir schon seit mehreren Dekaden die Abenteuer von Ruffy in One Piece begleiten, wissen wir nur wenig über seine Eltern. Über seine Mutter ist so gut wie nichts bekannt, doch sein Vater spielt im Hintergrund eine wichtige Rolle.

Aus diesem Grund haben Fans wilde Theorien zu Ruffys Vater aufgestellt. Eine davon wurde tatsächlich im neuen Manga-Kapitel bestätigt und enthüllt Details aus seiner Vergangenheit.

Vorsicht, Spoiler! Wir schreiben in diesem Kapitel sämtliche Informationen zu Ruffys Vater, auch aus Manga-Kapitel 1097.

One Piece: Ruffys Vater war einmal einer der Feinde

Was wurde enthüllt? Monkey D. Dragon, Ruffys Vater, war tatsächlich einmal bei der Marine. In einem Gespräch mit Bartholomäus Bär und Emporio Ivankov verrät er, dass er dadurch seinen Umgang mit Waffen gelernt habe.

Den dazugehörigen Ausschnitt könnt ihr hier sehen:

Er verrät leider nicht, welchen Rang er in der Marine bekleidet hat. Doch wäre er ein so großes Talent wie sein Vater Monkey D. Dragon, dann wäre einem Rang als Marineadmiral wohl nichts im Weg stehen.

Allerdings entschied sich Dragon dazu, die Marine zu verlassen. Er fand dort nicht die „Gerechtigkeit“, nach der er eigentlich gesucht hatte. Deshalb gründete er die Revolutionsarmee, um die - für sein Verständnis - wahre Gerechtigkeit durchzusetzen.

In Manga-Kapitel 1087 enthüllte Monkey D. Garp bereits, dass Dragon die Marine schon verlassen hatte, bevor Aokiji zum Vizeadmiral wurde.

Das sind die Ziele der Revolutionsarmee

Die Revolutionsarmee hat das Ziel, die Weltregierung zu stürzen. Sie findet es ungerecht, dass Personen als Sklaven der Weltaristokraten herhalten müssen und versuchen deshalb, dieses System umzukrempeln. Sie scheuen sich aber auch nicht davor, gegen skrupellose Piraten vorzugehen, die die Bevölkerung unterdrücken.

Auch andere Mitglieder der Marine wie Garp, Aokiji und Fujitora haben bereits erkannt, dass die Marine nicht das Allheilmittel ist, um der Welt Gerechtigkeit zu bringen. Doch sie haben sich der Revolutionsarmee nicht angeschlossen.

Ein weiteres, wichtiges Mitglied ist Ruffys Kindheitsfreund und Blutsbruder Sabo. Wir dürften gespannt sein, ob sich Sabo, Dragon und Ruffy begegnen werden und wie das Wiedersehen mit seiner Familie ausfallen wird.

Von welchen Fan-Theorien erhofft ihr euch noch, dass sie sich als Wahrheit herausstellen?