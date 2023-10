One Piece: Manga könnte Ruffys Mutter bereits gezeigt haben und kaum einer hat es bemerkt

Wie könnte Ruffys Mutter aussehen?

Monkey D. Ruffy ist in One Piece ohne seine Eltern aufgewachsen. Er wuchs bei anderen Personen auf, die sich um seine Erziehung gekümmert haben. Bislang wissen wir nur, wer Ruffys leiblicher Vater ist. Über seine Mutter ist so gut wie nichts bekannt.

Mangaka Eiichiro Oda erklärte bereits, dass er kein Interesse daran habe, die Mütter der Strohhutbande zu zeigen. Er hat Ruffys Abenteuer absichtlich zu dem Zeitpunkt begonnen, als er das Elternhaus hinter sich gelassen hat. Trotzdem hat er in einem Bild möglicherweise verraten, wie Ruffys Mutter aussehen könnte.

Achtung, Spoiler: Der Artikel verrät, wie Ruffy erzogen worden ist, wer sein Vater ist und wie Ruffys Mutter aussehen könnte.

One Piece: Ruffys Mutter zeigt sich wohl im Manga

Wann ist sie zu sehen? Im Manga-Kapitel 1057 ist ein Rückblick von Shanks zu sehen. Der Rückblick ist ein Special für den One Piece Film Red, der erklärt, woher Shanks Ziehtochter Uta ihre Begeisterung für Musik hat.

In den Bildern ist Shanks Bande zu sehen, wie sie Uta ein Lied vorsingt. Doch währenddessen singt eine Frau mit einem Baby in ihrem Arm ein anderes Lied vor, während es friedlich zu schlafen scheint. Hier seht ihr die entsprechende Seite auf Reddit:

Das Baby im Arm ist höchstwahrscheinlich Ruffy. Vom Alter her würde es passen, denn Uta ist in einem ähnlichen Alter wie Ruffy. Außerdem hat Ruffy die gleichen dunklen Haare als Erwachsener.

Die Frau scheint von der Statur und der Frisur her weder Kali Dadan noch Makino zu sein. Beide Frauen haben eine wichtige Rolle in Ruffys Kindheit gespielt, doch bei der Person im Bild scheint es sich um keine der beiden zu handeln.

Deshalb können wir davon ausgehen, dass die Frau tatsächlich Ruffys Mutter ist, die ihrem Kind gerade ein Schlaflied vorsingt.

Welche Fan-Theorie wird dadurch widerlegt? Unter Fans hält sich hartnäckig das Gerücht, Sir Crocodile könnte Ruffys Mutter sein (via reddit.com). Sir Crocodile sei vor vielen Jahren einmal eine Frau gewesen.

Doch durch das Bild wäre das zumindest unwahrscheinlicher, da die Frau im Bild helle Haare hat und Sir Crocodile dunkle.

Was wissen wir zu Ruffys Vater? Ruffys Vater ist Monkey D. Dragon. Er hat seinen Sohn schon sehr früh an seinen Vater Monkey D. Garp abgegeben. Er ist mittlerweile der Anführer der Revolutionsarmee und ein gesuchter Verbrecher.

Es ist nicht genau bekannt, wieso er Ruffy so früh Garp anvertraut hat. Doch möglicherweise wollte er nicht, dass Ruffy irgendeiner Gefahr ausgesetzt ist, während er auf Reisen ist.

Was denkt ihr: Handelt es sich dabei um Ruffys Mutter? Haben wir sie bereits kennengelernt?