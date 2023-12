Was steckt hinter der Teufelsfrucht von Ruffys Vater? One Piece deutet mächtige Windkräfte an

Das Manga-Kapitel 1099 von One Piece könnte uns einen Hinweis auf die Kräfte von Monkey D. Dragon gegeben haben. Fans denken, dass er mit seinen Kräften Einfluss auf das Wetter nehmen kann.