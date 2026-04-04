One Piece: Der Netflix-Cast stellt zusammen mit den Anime-Stimmen eine legendäre Szene nach und alle kommen kaum aus dem Grinsen heraus

Die Fass-Szene durfte auch in der Live-Action-Serie von One Piece nicht fehlen - und wird jetzt nochmal etwas besser. (© Netflix/Casey Crafford)

Durch den Start der zweiten Staffel der Live-Action-Umsetzung von One Piece ließ es sich Netflix natürlich nicht nehmen, auf große Promo-Tour mit den Darsteller*innen zu gehen.

Der japanische YouTube-Kanal des Streamingdienstes hatte für Fans des Anime hierfür ein besonderes Treffen organisiert: Die fünf Hauptdarsteller*innen der Netflix-Serie haben zusammen mit den jeweiligen Synchronstimmen ihrer Rolle eine legendäre Szene nachgestellt.

"Bitte einmal in Paaren das Bein auf's Fass"

Konkret schickte Netflix Japan die Darsteller*innen paarweise vor die Kamera:

Monkey D. Ruffy: Iñaki Godoy und Mayumi Tanaka

Iñaki Godoy und Mayumi Tanaka Lorenor Zorro: Mackenyu und Kazuya Nakai

Mackenyu und Kazuya Nakai Nami : Emily Rudd und Akemi Okamura

: Emily Rudd und Akemi Okamura Lysop: Jacob Romero Gibson und Kappei Yamaguchi

Jacob Romero Gibson und Kappei Yamaguchi Sanji: Taz Skylar und Hiroaki Hirata

Zu zehnt stellten sich die One Piece-Stars um ein großes Fass auf – und Fans dürften schon ahnen, um welche Szene es geht: Die Mitglieder der Strohhutbande stellen ihr Bein auf dieses Fass und erklären, welche Ziele sie auf ihrer Reise verfolgen.

Je nachdem, welche Umsetzung ihr von One Piece bevorzugt, findet ihr die angesprochene Szene zu einem unterschiedlichen Zeitpunkt: Im Manga findet der Moment in Kapitel 100 statt, der Anime gibt uns die Szene in Folge 53, während die Netflix-Serie die Ansagen als Abschluss der ersten Staffel dalässt.

Herauskommt ein rund einminütiger Clip, der jedem Fan das Grinsen ins Gesicht treiben dürfte:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Mit dieser Reaktion sind Fans nicht allein, denn insbesondere die Netflix-Darsteller*innen kommen vor Freude kaum hinterher.

Als Sanjis Synchronsprecher Hirata etwa auf Japanisch erklärt, dass er "All Blue finden wird", kann sein Netflix-Äquvialent Skylar nicht anders, als ihn in den Arm zu nehmen und beinahe euphorisch beizupflichten, dass Sanji das auf jeden Fall schaffen wird.

Auch Mackenyus Reaktion auf Nakais knappe, imposante Zeile ("ich werde der beste Schwertkämpfer der Welt!") spricht Bände darüber, wie sehr der Netflix-Cast zu den Stimmen hinter dem Anime aufsieht.

Und natürlich darf der finale Satz der Szene nicht fehlen, der von Godoy und Tanaka zeitgleich ausgerufen wird: "Auf zur Grand Line" - nicht nur für die Aufbruchsstimmung, sondern auch, weil das der Untertitel der zweiten Netflix-Staffel ist.

Welches Netflix-Anime-Pärchen hat euch im obigen Video am besten gefallen?