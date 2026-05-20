Assassin’s Creed: Black Flag Schauspieler dachte zuerst, er würde für eine Piraten-Serie vorsprechen

Auch in Assassin's Creed 4: Black Flag Resynced wird Edward wieder von Matt Ryan gespielt.

Viele Schauspieler wissen beim Vorsprechen gar nicht genau, woran sie eigentlich arbeiten. Gerade große Projekte werden oft bis zum letzten Moment geheim gehalten, damit nichts nach außen dringt.

Das sorgt manchmal dafür, dass Darsteller*innen erst deutlich später erfahren, in welchem Spiel oder welcher Serie sie am Ende wirklich gelandet sind.

So ging es offenbar auch Matt Ryan, der zuerst gar nicht wusste, dass er Teil von Assassin’s Creed: Black Flag werden würde.

“Sie haben mir erst später gesagt, dass es ein Videospiel ist”

Im Gespräch mit PC Gamer erinnerte sich Ryan jetzt daran, wie geheim das Projekt damals behandelt wurde.

9:18 Assassin’s Creed Black Flag Resynced im Direktvergleich: So viel hat sich seit dem Original getan!

Autoplay

Laut eigener Aussage wurde ihm das Casting ursprünglich einfach als Piraten-Serie verkauft. Erst nachdem Ubisoft ihn erneut vorsprechen ließ, habe man ihm die Wahrheit gesagt.

Sie haben mich für ein Callback eingeladen und mir dann gesagt: Hör zu, das ist ein Videospiel.

Danach habe man ihm schließlich verraten, dass es sich um ein neues Assassin’s Creed handelt. Ryan kannte die Reihe zu diesem Zeitpunkt bereits und war sofort interessiert.

Noch mehr begeistert war er allerdings davon, dass er die Rolle per Motion Capturing selbst spielen durfte.

Als ich erfahren habe, dass es Mocap ist, war ich völlig begeistert. Ich durfte wirklich der Charakter sein.

Edward Kenway bleibt Fanliebling

Assassin's Creed 4: Black Flag entwickelte sich später für viele Fans zu einem der beliebtesten Teile der gesamten Reihe. Vor allem Edward Kenway gilt bis heute neben Ezio Auditore als einer der populärsten Hauptcharaktere der Serie.

Ryan selbst glaubt, dass Videospiele dabei eine besondere Verbindung zwischen Spielern und Figuren schaffen, was er bei seiner ersten Comic-Con feststellte, als er bei einem Meet and Greet viele Cosplayer in aufwendigen Edward Kenway Kostümen kennenlernte.

Im Fernsehen oder bei Filmen schauen sich die Leute das einmal an – zweimal, wenn du Glück hast – und verbringen nur einen kurzen Moment mit deinem Charakter. Bei Videospielen hingegen verbringen Menschen unglaublich viel Zeit mit einer Figur.

Gerade deshalb freue er sich, nach all den Jahren wieder zu Edward Kenway zurückkehren zu können.

Welcher Assassin’s-Creed-Hauptcharakter ist bis heute euer Favorit?