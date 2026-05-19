Disney Dreamlight Valley: Das Hercules-Update lässt euch bald mehr leveln und erhöht die maximale Stufe für euren Charakter

Seit langer Zeit ist Level 40 das Maximum, doch das dürfte sich bald ändern.

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Maximilian Franke
19.05.2026 | 17:50 Uhr

Gameloft teast eine Gameplay-Neuerung für das kommende Update zum Hercules-Universum an. Gameloft teast eine Gameplay-Neuerung für das kommende Update zum Hercules-Universum an.

In Disney Dreamlight Valley gibt es ein Charakter-Level für eure Spielfigur, das ihr mit erfolgreich abgeschlossenen Quests steigert. Derzeit liegt das Limit bei Stufe 40. Mit dem kostenlosen Hercules-Update, das demnächst ansteht, plant Entwickler Gameloft aber wohl eine Erhöhung des Level-Caps.

50 ist das neue 40!

Das legt zumindest ein Tweet des offiziellen X-Kanals nahe, der kürzlich veröffentlicht wurde. Darin heißt es kurz und knapp: “Du weißt, was man sagt … 50 ist das neue 40”. Begleitet wird die Nachricht von zwei Emojis.

Video starten 1:01 Disney Dreamlight Valley: Trailer präsentiert das neue Pocahontas-Update und die wichtigsten Neuerungen

Falls ihr euch gerade am Kopf kratzt und fragt, was denn nochmal das Charakter-Level in Disney Dreamlight war, dann sei es euch verziehen. Tatsächlich spielt die Stufe nämlich nur zu Beginn eines neuen Spielstands eine Rolle. Sobald ihr das Level-Cap erreicht, könnt ihr die Zahl komplett ignorieren.

Es ist also nicht unwahrscheinlich, dass viele langjährige Fans mittlerweile gar nicht mehr wissen, dass es diese Mechanik überhaupt gibt. Das zeigen auch die Reaktionen auf Reddit, wo User Wyietsayon mit einer simplen Aussage viel Beifall von der Community bekommt:

"Ich habe vergessen, dass es ein Charakter-Level in diesem Spiel gibt".

Mit dem Hercules-Update könnt ihr dann aber offenbar etwas weiterleveln. Welchen spielerischen Vorteil das bringt, ist allerdings noch unbekannt. Weitere Infos hat Gameloft bisher nicht verraten, aber vermutlich werden wir noch vor der Veröffentlichung mehr dazu erfahren.

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Wann erscheint das Hercules-Update?

Einen offiziellen Release-Termin gibt es noch nicht, allerdings endet der aktuelle Pocahontas-Sternenpfad am 2. Juni. Wenn das Entwicklerteam dem bisherigen Releasemuster treu bleibt, können wir vermutlich mit einem Release des Hercules-Updates kurz darauf – also am 3. oder 10. Juni – rechnen.

Dass es inhaltlich um das Hercules-Franchise geht, ist mit der offiziellen Roadmap 2026 bereits enthüllt worden. Welche Charaktere genau hinzukommen, ist allerdings noch nicht bestätigt. Viele Fans hoffen natürlich auf Hercules und Meg.

Die Roadmap zeigt allerdings eine Statue von Hercules' Trainer Philoctetes und die Schuhe von Hermes. Vielleicht kommen also auch erstmal zwei Nebencharaktere ins Spiel. Wir halten euch diesbezüglich auf dem Laufenden.

Rechts seht ihr das Teaserbild für das kommende Update im Sommer. Rechts seht ihr das Teaserbild für das kommende Update im Sommer.

Die Community rätselt: Was bringt Level 50?

Einige Fans haben durch den Teaser ein paar Theorien dazu, was hinter der neuen Stufe 50 stecken könnte.

Eine mögliche Antwort: eine größere Ausdauer-Leiste! Das wäre tatsächlich eine ziemlich gute Sache, denn mit mehr Energie kann die Spielfigur länger sprinten und länger verschiedene Tätigkeiten ausführen, bevor Essen oder Schlafen auf dem Programm stehen.

Damit wäre womöglich auch das Problem gelöst, dass einige gekochte Gerichte mehr Ausdauer aufladen, als die Spielfigur überhaupt haben kann, wie etwa ein User in den Kommentaren auf Reddit anmerkt.

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Andere Stimmen stellen allerdings die Sinnhaftigkeit eines höheren Levels infrage. Motivierender Grind erwartet uns vermutlich nicht, immerhin dürften die 10 Stufen, gemessen am bisherigen Fortschritt, schnell erreicht sein.

Wenn es am Ende darauf hinausläuft, dass wir uns in ein paar Jahren wieder daran erinnern müssen, was nochmal dieses Charakterlevel genau war, wäre das eher enttäuschend.

Was denkt ihr: Freut ihr euch auf ein höheres Level-Cap oder seid ihr auch erstmal skeptisch, was das bringen soll?

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Disney Dreamlight Valley

Disney Dreamlight Valley

Genre: Simulation

Release: 05.12.2023 (PC, PS4, PS5, Xbox Series X/S, Xbox One, Switch, iOS)

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