One Piece: Netflix hat Chopper endlich enthüllt und die Meinungen der Fans gehen auseinander - wie findet ihr ihn?

Dürfen wir vorstellen: Chopper. (Bild: Netflix / Eiichiro Oda)

Serien-Fans bekamen die Tage während des Tudum-Live-Events von Netflix viele Neuigkeiten zu den Produktionen des Streaming-Dienstes präsentiert. Mit dabei war auch die Live-Action-Adaption des Anime-Hits One Piece. Die Schauspieler*innen der Hauptcharaktere hatten – wie vorab bereits mehrmals angeteast – ein neues Mitglied der Strohhutpiraten im Gepäck.

Eure Meinung zum neuen Chopper ist gefragt

Mit einem Clip wurde das Rentier Tony Chopper enthüllt, zu dem wir jetzt nicht allzu viele Worte verlieren wollen. Entweder kennt ihr ihn nur zu gut, oder aber wir wollen euch nicht zu viel vorwegnehmen. Damit ihr euch aber schon einmal ein Bild vom Design, den Animationen und seiner Stimme machen könnt, seht ihr hier den Trailer mit dem kleinen Rentier, der während des Tudum-Events enthüllt wurde:

1:28 One Piece: So sieht Chopper in Staffel 2 der Netflix-Serie aus

Auch wenn Chopper überwiegend mit CGI zum Leben erweckt wird, stammen die Gesichtsanimation (Face Capturing) und die englische Stimme von der Schauspielerin Mikaela Hoover.

Und nun die Frage an euch: Was sagt ihr zu dem kleinen Kerl?

Wie ihr auf das Design von Chopper reagiert, hängt mit Sicherheit auch stark davon ab, wie sehr ihr mit dem Manga und/oder dem Anime vertraut seid. Immerhin sorgen die Vorlagen für eine gewisse Erwartungshaltung.

Umso spannender ist es natürlich, von euch zu erfahren, warum ihr Choppers Live-Action-Version gut oder weniger gut findet. Schreibt uns daher gerne in die Kommentare, was ihr vom Rentier haltet und wie ihr die Umsetzung im Vergleich zum Manga bzw. Anime findet.

Natürlich können wir uns nur anhand des Trailers noch keine vollständige Meinung darüber bilden, wie gut Chopper in der Serie umgesetzt wurde. Ein allgemeines – eher gemischtes – Stimmungsbild hat sich im Internet aber trotzdem schon abgezeichnet.

Der Live-Action-Chopper kommt gut an – mehr oder weniger

Egal, ob auf Reddit, X/Twitter oder unter dem YouTube-Video: Die Fans werden nicht müde, ihre Meinung zum neuen Chopper abzugeben. Dabei lässt sich auch überwiegend eine Begeisterung für den kleinen Kerl erkennen, aber es gibt auch Kritik und sogar Stimmen, denen der Look gar nicht gefällt.

Neben unzähligen "Er ist so süß!" beschreibt es ein User auf Reddit genauer, wieso ihn die Netflix-Version überzeugt:

"Sie… sie haben es geschafft! Sie haben die perfekte Balance zwischen „so anime-süß, dass er fehl am Platz wirkt“ und „so realistisch, dass er wie der originale Film-Sonic aussieht“ gefunden und ein Design entworfen, das perfekt zur Show passt! Er ist ausdrucksstark! Er ist bezaubernd! ER IST PERFEKT"

Dem entgegenstehen Kommentare wie "Er ist hässlich. Es ist wie Sonic vor der Überarbeitung", "Er sieht gruselig aus! Als könnte er der Star einer eigenen Horror-Franchise sein!" und "Ich hasse seine Stimme".

In anderen, weniger harschen Kommentaren wird die Kritik an der Stimme und seiner fehlenden Fülligkeit deutlich: "Seine Proportionen fühlen sich falsch an. Er ist etwas zu dünn. Ein bisschen mehr Fett und ich denke, er ist nahezu perfekt."

Wann geht es dann mit Chopper und Season 2 weiter?

Neben der Enthüllung von Chopper gab es noch eine weitere Neuigkeit zur Live-Action-Serie, die den Release betrifft. Leider müssen wir uns länger als erwartet gedulden, bis es auf Netflix mit Staffel 2 weitergeht. Dieses Jahr wird es nichts mehr mit der Fortsetzung.

Nach aktuellem Stand kennen wir mit 2026 aber auch nur einen sehr groben Release-Zeitraum. Auf GamePro halten wir euch diesbezüglich aber natürlich auf dem Laufenden.

