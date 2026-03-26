Netflix One Piece: Einen der wichtigsten Charaktere in Staffel 2 werdet ihr vermutlich nicht mehr in der Serie sehen

Dr. Kurehas Art eroberte schnell die Herzen der One Piece-Fans, doch auf eine baldige Wiederkehr sollten die sich nicht einstellen. (© Casey Crawford / Netflix)

Mit Netflix-Staffel 2 der One Piece-Realserie haben Fans so einige neue Charaktere kennengelernt, die schnell ins Herz geschlossen wurden. Neben Chopper und Vivi darf sich auch Dr. Kureha dazuzählen, immerhin ist die 139 Jahre junge Ärztin eine der prägendsten Figuren im Drum-Island-Arc.

Das Ende der zweiten Staffel bedeutet aber auch mutmaßlich schon, dass wir Abschied von Katey Sagal in ihrer Rolle als Dr. Kureha nehmen müssen – denn in der Manga-Vorlage taucht sie kaum noch auf.

Dr. Kurehas Rolle in der Geschichte ist schon zu Ende erzählt

Schließlich ist Dr. Kurehas großer Auftritt im One Piece-Manga nahezu ausschließlich auf Drum Island beschränkt. Auch hier behandelt sie Nami, konfrontiert Wapol, ist eine der beiden prägenden Figuren für Chopper und verabschiedet ihn schließlich mit einem explosiven Feuerwerk.

Danach rückt die auf Drum Island als "Hexe" gefürchtete Ärztin komplett aus dem Scheinwerferlicht. Weder in Alabasta – dem Schauplatz der bereits bestätigten dritten Netflix-Staffel – noch in darauffolgenden Arcs wie Skypeia oder Water 7 bekommt Dr. Kureha auch nur den geringsten Auftritt.

Eine Ausnahme gibt es dann doch, die allerdings so spät kommt, dass wir an dieser Stelle eine kleine Spoilerwarnung für den ausklappbaren Kasten für mehr Infos aussprechen:

Dr. Kurehas einzige Auftritte nach Drum Island Manga-Kapitel 823, 906-908 und 1.115 Im Reverie-Arc wird gezeigt, dass sie zusammen mit Dalton das Sakura-Königreich beim Weltregierungs-Treffen vertritt und inzwischen die medizinische Einheit Isshi-100 anführt. Auch Wapol ist hier nochmal zu sehen, der sich überrascht zeigt, dass die "alte Hexe" noch immer lebt. Später sieht man Kureha auch noch einmal kurz im Egghead-Arc, wie sie auf weltweit übertragene Botschaft von Dr. Vegapunk reagiert.

Da diese Auftritte aber a) so kurz und b) so weit in der Zukunft liegen, ist davon auszugehen, dass Dr. Kureha nicht mehr in der Live-Action-Umsetzung von One Piece zu sehen sein wird. Immerhin stellen sich Fans schon jetzt die Frage, wie lange Netflix noch mitmacht – zumal die Realserie wohl ihr eigenes Finale bekommen wird, wie ihr hier nachlesen könnt:

Auch wenn Dr. Kureha später seltener auftaucht, bleibt ihr Einfluss spürbar. Sie ist Choppers Mutterfigur, medizinische Lehrmeisterin und moralischer Kompass – und der Grund, warum ein ursprünglich von Trauma gekennzeichnetes Rentier überhaupt den Mut fasst, erneut als Arzt zu arbeiten.

So gesehen müssen sich Fans der ewig jungen Ärztin nur bedingt verabschieden; ihr Wille lebt in Chopper weiter.

Wie fandet ihr Katey Sagal als Dr. Kureha in One Piece?