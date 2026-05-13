Assassin's Creed Hexe: Neue Leaks könnten Rückkehr einer legendären Figur enthüllen, die wir schon seit 15 Jahren nicht mehr gesehen haben

Es gibt neue Leaks zum nächsten großen Assassin's Creed.

Das nächste neue Assassin's Creed ist bisher nur unter dem Codenamen Hexe bekannt. Außer kürzlichen Berichten über eine inhaltliche Umorientierung und gefeuerten Mitarbeiter*innen wissen wir praktisch nichts über den Titel, der schon nächstes Jahr erscheinen soll. Aber einige frische Leaks könnten das jetzt ändern.

Die wohl spannendste Behauptung aus den frischen Leaks dreht sich um die Rückkehr des äußerst beliebten AC-Charakters Ezio Auditore da Firenze. Er war die Hauptfigur in seiner eigenen, kleinen Trilogie, die 2011 mit Assassin's Creed Revelations beendet wurde.

13:53 Zurück in die Karibik! Das ist Assassin’s Creed Black Flag Resynced

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In Assassin's Creed Hexe könnte er Leaks zufolge als eine Art Mentor für die neue Hauptfigur erscheinen, die von seiner Schwester abstammen soll. Ob wir Ezio dann als geisterhafte Erscheinung, Erinnerung oder ganz anders erleben, wurde bisher noch nicht verraten. Eigentlich ist der Charakter nämlich schon 1524 gestorben.

Da die frischen AC Hexe-Leaks aber auch den Zeitraum enthüllen könnten, in dem das nächste Assassin's Creed spielen soll, würde ein lebendiger Ezio so gar nicht passen. Angeblich ist die Handlung nämlich während der Würzburger Hexenprozesse angesiedelt, beziehungsweise in der Zeit ihrer Hochphase. Das wäre dann grob in den Jahren 1625 bis 1631.

Thematisch passen würde das allemal: Assassin's Creed Hexe soll laut diversen Gerüchten und Leaks düsterer werden und allein in den Jahren 1627 bis 1629 wurden laut Wikipedia rund 900 Menschen im Hochstift Würzburg als Hexen hingerichtet. Im Jahr 1629 sollen es insgesamt über 150 Männer, Frauen und Kinder gewesen sein.

Das wurde noch geleakt:

Die Hauptfigur, die wir in Assassin's Creed Hexe spielen, soll nicht Elsa, sondern Anika heißen.

Es soll Features wie Gift, Rituale und Blutpakte geben, wir müssen wohl auch Relikte finden.

NPCs schlagen schneller Alarm, weil sie hinter allem und jedem eine Hexe vermuten.

Einer der Parkour-Skills soll sich mit dem Springen von Baum zu Baum und Ast zu Ast beschäftigen.

Es gibt diverse geleakte Voicelines, die angeblich aus dem kommenden AC stammen (via Gamerant).

Wie verlässlich sind die Leaks?

Einigermaßen. Sie stammen in erster Linie von Rogue, einem bekannten Leaker, der aber in der Vergangenheit auch nicht immer hundertprozentig mit allem richtig lag.

Bestätigt wurde einiges davon auch durch den Leaker xJonathan, für den aber natürlich dasselbe gilt. Inhaltlich entspricht einiges dieser Leaks aber auch anderen Gerüchten, wie zum Beispiel der schon von Tom Henderson angedeuteten Ezio Auditore-Rückkehr in Assassin's Creed Hexe.

So oder so gilt wie in solchen Fällen immer: Ihr solltet das Ganze lieber noch mit der gebührenden Vorsicht genießen. Es handelt sich aktuell noch um unbestätigte Leaks und Gerüchte. Bis offizielle Ankündigungen die Details bestätigen, dürft ihr nichts davon für bare Münze nehmen. Es kann aber eigentlich nicht mehr lange dauern, bis wir mehr Informationen zu Assassin's Creed Hexe bekommen, wenn es 2027 erscheinen soll.

Wie fändet ihr es, wenn Ezio Auditore in AC Hexe zurückkehren würde? Was haltet ihr von dem Rest?