Einer der besten Anime-Serien 2021 verschwindet plötzlich aus allen Streamingdiensten und Fans sind gekränkt

Fans des beliebten Animes sind frustriert über die Lage. (© Asato Asato / A-1 Pictures)

2021 war ein krasses Jahr für Anime-Liebhaber*innen, da Fans nur so von Hit-Serien wie Tokyo Avengers, Vivy, Jujutsu Kaisen, Odd Taxi, JoJo’s Bizarre Adventure: Stone Ocean und Ranking of Kings überschwemmt wurden.



Darunter war auch ein ganz besonderer Anime, der bis heute mit nur einer Staffel als absoluter Favorit vieler Zuschauer*innen gilt und nun leider von allen Streamingdiensten verschwunden ist: 86 EIGHTY-SIX.

Der beliebte Anime, der nie eine zweite Staffel erhielt

Mit einem aktuellen Score von 8,3 und über 14.974 Bewertungen auf IMDB (Stand: 13. Mai 2026) gehört die Anime-Adaption von 86 bis heute zu den erfolgreichsten und besten Anime-Serien von 2021.



Hier könnt ihr euch den Trailer zur Anime-Serie noch einmal anschauen:

2:35 In 86 muss sich die Protagonistin Lena mit ihrer Doppelmoral und den Grausamkeiten ihres Landes auseinandersetzen

Autoplay

Fans der Serie haben seit dem Abschluss der ersten Staffel im gleichen Jahr sehnlich auf die Ankündigung einer zweiten Season gewartet und das leider vergeblich.



Animationsstudio A-1 Pictures war nämlich die Jahre darauf mit anderen Projekten wie etwa Solo Leveling, NieR: Automata Ver1.1a, Mashle und Sword Art Online beschäftigt und wohl komplett ausgelastet.

Da beispielsweise Solo Leveling sich als großer Erfolg herausstellte und eine zweite Staffel der Adaption des beliebten koreanischen Manhwas nicht einmal ein Jahr später (2025) erschien, sieht es eher schlecht für eine zweite Season von 86 aus – aber dass die Serie nicht weiter produziert wurde, könnte auch an anderen Ursachen liegen, die der Öffentlichkeit nicht bekannt sind.

Fans sind frustriert über die Entfernung von 86 EIGHTY-SIX aus den Streaming-Katalogen

Nach fünf Jahren Funkstille und einer so langen Wartezeit – in der Hoffnung, dass es doch noch eine zweite Staffel von 86 geben wird – werden Fans erneut mit einer schlechten Nachricht konfrontiert: Der Anime verschwindet aus sämtlichen Streamingdiensten, einschließlich Crunchyroll, wo die Serie exklusiv in Deutschland zu sehen war.

Unter dem X-Beitrag von User animeupdates, der über das Verschwinden von 86 EIGHTY-SIX aus dem Katalog von Crunchyroll und Co. berichtet, äußern sich viele Fans gekränkt und frustriert:

“Es ist so frustrierend. Sie schließen die kostenlosen Seiten, zwingen uns, für diese Dienste zu bezahlen und nehmen uns dann am Ende doch den Anime weg, den wir am meisten lieben. Es ist einfach schade, dass es so ist.” Von User MagicAnimeX

“Wie schade. Ich kann bereits kein Fullmetal Alchemist, die erste Staffel von Attack on Titan und jetzt auch noch 86 nicht anschauen. Wofür zahle ich überhaupt, wenn ich sowieso nach alternativen Seiten suchen muss? Dann sage ich lieber Tschüss zu Crunchyroll.”



Von User LizaBekhalo

“Ach ja genau, streichen wir doch 86, aber behalten wir die anderen 45 Isekai, in denen alle die gleichen langweilig aussehenden Hauptfiguren vorkommen.” Von User Mearokii

Der Grund für das plötzliche Verschwinden von 86 aus allen möglichen Streamingdiensten könnte auf eine abgelaufene Lizenz zurückzuführen sein, aber ein offizielles Statement seitens Crunchyroll und Co. gab es bisher dazu nicht.

Worum es in 86 EIGHTY-SIX geht

86 erzählt die Geschichte eines Krieges zwischen der Republik San Magnolia und dem Imperium von Giad, der scheinbar kein Ende nimmt. Dabei kommen nur Maschinen zum Einsatz und die Einwohner*innen San Magnolias bleiben von der Teilnahme am Krieg verschont – zumindest laut offiziellen Aussagen der Regierung.

Die Wahrheit sieht jedoch grausamer aus, denn in den scheinbar autonomen Maschinen befinden sich menschliche Piloten: die sogenannten “86”.

Bei den 86 handelt es sich um diskriminierte Minderheiten innerhalb der Republik San Magonlia, die auch als “Colorata” bezeichnet werden. Den Colorata wurden von der herrschenden Bevölkerung, den Albas, ihre Rechte entzogen und sie werden gezwungen, für die Republik in den Krieg zu ziehen.

Im Mittelpunkt der Geschichte steht Vladilena Milize, die – im Vergleich zu ihren anderen Alba-Gesellen – diese Ungerechtigkeit verachtet und als Betreuerin der Spearhead-Einheit zugeteilt wird, einer Elite-Einheit aus erfahrenen 86-Soldat*innen.

Dort lernt sie deren Anführer Shinei Nouzen kennen und taucht tief in die düsteren Geheimnisse der Republik und die Gründe hinter dem Krieg ein – aber muss sich auch mit ihrer Doppelmoral befassen und was es wirklich bedeutet, die 86 als gleichwertige Menschen zu behandeln.

Habt ihr den Anime zu 86 geschaut oder den Roman gelesen? Wie ist eure Meinung zum plötzlichen Verschwinden des Animes aus den Katalogen von Crunchyroll und Co.?