One Piece auf Netflix: Nami-Schauspielerin hat alles gegeben, um die Rolle zu bekommen

Emily Rudd hat schon im Vorfeld mit den Vorbereitungen für die Rolle begonnen.

Die Netflix-Serie zu One Piece setzt am 31. August 2023 die Segel. Ab dem Tag können wir Ruffy und seiner Crew in ihren Anfängen zusehen. Dabei kommen Schauspieler zum Einsatz, die die einzelnen Mitglieder der Strohhutbande verkörpern.

Die Rolle der Nami wird beispielsweise von Emily Rudd übernommen. Wie sie nun verrät, hat sie sich schon Jahre im Voraus auf ihre Rolle vorbereitet. Das geht sogar bis zu einer Zeit zurück, in der noch nicht einmal feststand, dass sie Nami überhaupt spielen wird.

One Piece auf Netflix: Fan wird zur Schauspielerin in Live-Action-Serie

Emily Rudd erklärte, dass One Piece einer ihrer liebsten Mangas ist und sie sich speziell mit Nami verbunden gefühlt hat. Als sie hörte, dass eine Live-Action-Serie in der Planung ist, machte sie durch verschiedene Dinge auf sich aufmerksam:

Ich habe mich drei Jahre lang nicht-ganz-so-heimlich für diese Rolle beworben. Ich habe mir die Haare rot gefärbt und sie genau wie Nami schneiden lassen. Ich habe ein Video von mir gepostet, als ich noch jünger war und Purzelbäume und Rückwärtssaltos gemacht habe und solche Sachen.

Durch ihre Frisur und ihre akrobatischen Fähigkeiten wollte sie also schon im Voraus auf sich aufmerksam machen, damit die Produzenten der Netflix-Serie sie entdecken und sie für die Rolle der Nami anfragen.

Sie hat ihr Bestes gegeben, damit sie auch von anderen Personen wie Nami wahrgenommen wird. Als sie dann die finale Zusage bekam, konnte sie es trotzdem nicht fassen:

„Oh mein Gott, ich habe es geschafft! Ich kann nicht glauben, dass ich es getan habe. In welcher Zeitlinie bin ich? Wie konnte ich nur so viel Glück haben?“. Es war verrückt. Ich konnte meinen Traumjob ausüben.

Somit wurde aus dem One Piece-Fan nun ein echter Darsteller in der Live-Action-Serie. Emily Rodd darf nun in acht Folgen aus Staffel 1 beweisen, dass sie das Zeug dazu hat, Nami zu sein. Doch einige User bestätigen schon jetzt, dass Emily Rodd die perfekte Nami ist.

Emily Rodd ist die perfekte Nami

Unter einem Tweet stellen viele User fest, dass das Verhalten von Emily Rodd tatsächlich dem von Nami entspricht (via twitter.com). Auch Nami würde über Jahre hinweg alles tun, um an ihre Ziele zu kommen und dafür sogar andere Menschen manipulieren.

So hat sie beispielsweise in ihrer Kindheit Bücher über das Navigieren gestohlen, weil es ihr Traum war, eines Tages eine Weltkarte zu zeichnen. Sie hat über Jahre hart an diesem Traum gearbeitet. Möglicherweise sehen wir zum Ende von One Piece, wie ihr Traum in Erfüllung geht.

Was haltet ihr von Emily Rodd als Nami? Hättet ihr eher eine andere Schauspielerin in der Rolle gesehen?