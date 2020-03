One Piece auf Netflix: Angeblich sind die 1. Plot-Details geleakt

One Piece erscheint in nicht allzu ferner Zukunft auch als Netflix-Serie. Was genau uns darin erwartet, steht aber noch nicht fest. Jetzt gibt es allerdings einen ersten Leak, der Hinweise auf die vermeintliche Handlung der ersten Staffel des Projekts geben könnte. So sollen wir zum Beispiel die Exekution von Gol D. Roger zu sehen bekommen.

Netflix-Serie One Piece: Erste Story-Details angeblich geleakt, darum könnte es gehen

Möglicherweise kennen wir jetzt schon einige Details zum Inhalt der kommenden One Piece-Serie auf Netflix. Dem vermeintlichen Leak zufolge könnte die erste (Pilot-)Folge eine Mischung aus der Ur-Fassung von One Piece namens Romance Dawn und dem Anime beziehungsweise Manga werden.

Wenn die Story-Details so umgesetzt werden, gibt es zwar einige Änderungen, aber in erster Linie dreht sich auch hier alles um Monkey D. Ruffy. Und zwar zunächst in seinen jungen Jahren.

Düster & witzig? Dabei gehe es mit viel Humor, aber vor allem im späteren Verlauf der Serie dann auch etwas düsterer zu, um ein erwachseneres Publikum anzusprechen.

Hier findet ihr einen Überblick zu den wichtigsten Punkten aus dem Leak:

Die 1. Episode soll Romance Dawn heißen

Pilotfolge vereint angeblich Elemente aus Romance Dawn & One Piece

Wir könnten Gol D. Rogers öffentliche Hinrichtung sehen

Marine-Admiral Kong und Sengoku sollen daran beteiligt sein

Junger Monkey D. Ruffy soll gezeigt werden

Unter anderem, wie er Shanks begegnet

Und wie Ruffy das 1. Mal auf Lorenor Zorro trifft

Netflix-Serie soll insgesamt düsterer werden

Gleichzeitig steht aber Humor im Vordergrund

Woher kommen die angeblichen Skript-Details? Die vermeintlichen Einblicke ins Drehbuch stammen von der Seite Bounding into Comics. Der Autor beruft sich dabei auf anonyme Quellen, die mehr wissen sollen.

Ihr solltet diesen Leak also wie immer bei Leaks mit größtmöglicher Vorsicht genießen. Ob irgendetwas davon stimmt, lässt sich aktuell einfach noch nicht einschätzen.

Sollte es aber so kommen: Wie fändet ihr diese Plot-Details für One Piece auf Netflix?