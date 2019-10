One Piece-Fans feiern das Jubiläums-Special Romance Dawn

One Piece-Fans kommen aktuell voll auf ihre Kosten. Zum 20-jährigen Jubiläum geht es nicht nur im Manga ordentlich zur Sache. Auch im Anime konnten sich die Jünger der Serie über eine ganz besondere Episode freuen. Die Ur-Vorlage für One Piece wurde als Anime-Special neu verfilmt und ausgestrahlt. Sie kam bei den One Piece-Fans offenbar ziemlich gut an.

Das sagen die One Piece-Fans zum Jubiläums-Special Romamce Dawn

Was ist Romance Dawn? Vor One Piece kam Romance Dawn. Es gibt zwei verschiedene Versionen von Romance Dawn, aus dem später One Piece wurde. Es handelt sich dabei quasi um den Prototyp, die Ur-Fassung der Manga-Vorlage. Viele Charaktere und Handlungsstränge haben ihren Weg später in den One Piece-Manga gefunden, aber es existieren auch Unterschiede.

Aus einer anderen Dimension: Das Romance Dawn-Special wurde als eine Art Füller-Folge gezeigt. Darin taucht ein Ruffy "aus einer anderen Dimension" auf, der sich deutlich von dem Monkey D. Ruffy unterscheidet, den wir sonst so gewöhnt sind. Er sieht nicht nur anders aus, er benimmt sich auch anders und trifft auf andere Charaktere. In all dem lässt sich bereits die Grundlage für One Piece erkennen.

Hier könnt ihr euch einen ersten Eindruck verschaffen:

Fans zeigen sich begeistert:

Die meisten One Piece-Fans, die das Romance Dawn-Special schon gesehen haben, fanden es offenbar ziemlich charmant sowie interessant. Außerdem könnt ihr hier jede Menge Bilder aus der Anime-Folge sehen.

YESSSS Queen come through with moves. I’m pretty sure she knows how to use a sword, it’s like her CT. ODA I need swordsman Nami in Wano. pic.twitter.com/3h4n3kUB6x — Nami || ?? (@KaiizokuQueen) October 20, 2019

Viele One Piece-Fans fanden die Romance Dawn-Folge und den darin sichtbaren Ruffy offensichtlich vor allem süß. Auch die Animationen kommen gut weg und stoßen auf viel Wohlwollöen.

Romance Dawn was a cute little special. Toei did nice work on it and the VAs did wonderful as usual. Maybe someday for the 25th or even 30th anniversary they'll adapt V1. pic.twitter.com/QPYFqecjYI — ??????h????? (@luffyrose_) October 20, 2019

romance dawn luffy is SO CUTE ??___?? pic.twitter.com/EB1eFCkIXz — strawhat hiro ? STAN ONE PIECE (@zoroexid) October 20, 2019

#RomanceDawn It was a great chapter has the soul of the main series on it, I want to see more of this story! pic.twitter.com/U9eQPTtcLP — ?Dijinn (@TheDijinn) October 20, 2019

Es gibt anscheinend auch einige Fans, die die Folge als unnötiges Füllmaterial empfanden. Aber die positiven Stimmen überwiegen.

I’m honeslty disappointed in the community and how everyone reacted to last nights episode. Yesterday was the 20th anniversary of the anime and I thought it was really cool that they animated the original Romance Dawn one shot. Sucks how people viewed it as unnecessary filler. pic.twitter.com/Bhji6izsqE — FlamboFire64 (@FlamboFire) October 20, 2019

Echt sehr nice zum 20 Jubiläum??

Der Anime startete am 20.10.1999 in Japan

Auf einen glorreichen Geburtstag vom Anime??

Ich habe die erste Folge, "Hier kommt Ruffy, der künftige König der Piraten", am 22.04.2003 gesehen. Da startete mein #OnePiece Abenteuer??#OnePiece20 pic.twitter.com/IxlbwlK8xk — The Oberle (@OberleThe) October 20, 2019

Habt ihr das Romance Dawn-Special schon geguckt? Wie findet ihr die Jubiläums-Episode?