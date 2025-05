One Piece: Season 2-Video teast Chopper und eine Storyline für Zorro an - und wann wir mehr zur Netflix-Show erfahren

Bald bekommen wir mehr zur One Piece-Live-Action-Serie auf Netflix zu sehen.

One Piece-Fans bekommen aktuell einiges serviert. Nicht nur gibt es inzwischen wieder wöchentlich neue Kapitel des Mangas und Folgen des Animes. Auch die Live-Action-Umsetzung von Netflix hat jetzt frisch ein Lebenszeichen von sich gegeben. Im frischen Teaser bekommen wir einen neuen Blick auf die Strohhüte und besonders Zorros Look enthält ein interessantes Detail.

One Piece-Teaser zeigt zwar keine Story, aber enthüllt neue Details

Bei dem Teaser-Video handelt es sich leider noch nicht um einen "richtigen" Trailer für die zweite Staffel, auch wenn wir die Strohhüte in der kurzen Szene bereits in ihrem neuen Aufzug zu sehen bekommen. Putzig ist das kurze Video trotzdem:

1:58 One Piece: Erster Teaser für Staffel 2 der Netflix-Serie zeigt schon den neuen Look der Strohhüte

Eigentlich dient der Teaser nur als Ankündigung für das Netflix Tudum-Event, bei dem der Streaming-Anbieter Neuigkeiten zu seinen Filmen und Serien verkündet – auch die One Piece-Serie wird dort dieses Jahr wieder einen Auftritt haben. Es scheint ganz so, also ob dann auch endlich Chopper enthüllt wird. Das dürften zumindest die Hufabdrücke ganz am Ende des Videos andeuten.

Aufmerksamen Fans dürfte aber noch ein weiteres Detail ins Auge stechen: Anders als im ersten Foto zur zweiten Staffel ist Zorro im Video nämlich wieder mit drei Schwertern unterwegs.

Wir erinnern uns: Eigentlich besaß Zorro am Ende der ersten Staffel nur noch ein einziges Schwert, Wado Ichimonji. Seine beiden anderen Klingen wurden bei seinem Duell mit Falkenauge (Mihawk) zerstört.

Wer die Vorlage kennt, weiß allerdings, dass Zorro in Loguetown, das die Strohhutpiraten in Staffel 2 besuchen werden, neue Schwerter bekommt. Eines davon soll sogar verflucht sein. Mehr wollen wir an dieser Stelle aber nicht verraten. Der Teaser gibt uns damit auf jeden Fall einen ersten Blick auf die neuen Waffen.

Lange müssen wir uns übrigens vermutlich nicht mehr gedulden, ehe wir mehr zur zweiten Staffel von One Piece erfahren. Das Netflix Tudum-Event findet nämlich bereits am Sonntag, den 1. Juni statt. Los geht es bei uns um 2 Uhr morgens deutscher Zeit. Dann bekommen wir hoffentlich einen ersten richtigen Trailer zu Season 2 – und vielleicht auch schon ein Releasedatum.

Sind euch im Teaser noch weitere Details zu den Strohhüten aufgefallen?