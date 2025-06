LEGO-Leak zu den One Piece-Sets zeigt erstmals die Flying Lamb sowie die Strohhutpiraten als Minifiguren

Endlich gibt es erste Details zum One Piece-LEGO-Set! (Bild: © Eiichiro Oda / Netflix)

Bereits im Januar hatte LEGO ein erstes Teaser-Video zur kommenden Kooperation mit der One Piece-Live-Action-Serie auf Netflix veröffentlicht. Damals war lediglich ein einzelner Strohhut im typischen LEGO-Look zu sehen und mehr nicht. Doch jetzt tauchen endlich erste Bilder in den sozialen Medien auf, und das Set scheint alle Erwartungen zu übertreffen.

Mehrere bekannte Leaker und Insider haben auf Plattformen wie X Bilder der Verpackung und Details zum Set veröffentlicht. Im Mittelpunkt steht natürlich die Going Merry, auch bekannt als die Flying Lamb und die Strohhüte als Mini-Figuren. Als besonderes Extra soll es sogar kleine LEGO-Steckbriefe zum Sammeln geben.

Die Flying Lamb als gebautes LEGO-Modell mit der Crew an Bord

Das erste Bild wurde vom bekannten Insider Pewpiece auf X gepostet. Darauf zu sehen ist die Verpackung des LEGO-Sets mit der Flying Lamb inklusive Ruffy auf der Gallionsfigur und Zorro, Lysop, Nami und Sanji auf dem Schiff verteilt als LEGO-Figuren.

Das erste geleakte Bild zur Verpackung des LEGO-Sets. (via X/Pewpiece)

Das Set trägt laut Leak den Namen: „Die Strohhut-Piraten und die Going Merry“. Zusätzlich wurden weitere Detailaufnahmen von Nami und Zorro in ihrer Mini-Figurenform veröffentlicht. Diese stammen wiederum von X-User OPMerchandise, der sich auf One Piece-Merch spezialisiert hat.

OPMerchandise postet zusätzliche Bilder zu Namis und Zorros LEGO-Figur im Set.

Bis zu 8 LEGO-Steckbriefe zum Sammeln, aber welche und wie viele im Set landen, ist reiner Zufall

Besagter OPMerchandise-Account hat noch weitere Informationen mit Fans geteilt: In den One Piece-Set sollen sich bis zu acht sammelbare LEGO-Steckbriefe befinden. Welche enthalten sind, sei jedoch dem Zufall überlassen. Es funktioniert also ähnlich wie bei Sammelkarten oder Überraschungsfiguren.

Laut einem anderen Insider und One Piece-Fan namens ClinicalBrendon handelt es sich bei den acht Figuren auf den Steckbriefen um Gol D. Roger, Alvida, Buggy, Kuro, Don Creek, Falkenauge (Mihawk), Arlong und Ruffy.

Preis, Release und Umfang des Sets: Alle bisherigen Infos im Überblick

Laut weiteren X-Posts von OPMerchandise soll das LEGO-Set 129 US-Dollar kosten. Der Euro-Preis wurde noch nicht bestätigt, aber basierend auf typischer Preisumrechnung könnte das Set etwa 113 Euro kosten. Es sei denn, LEGO übernimmt den Dollarpreis 1:1, was einen Preis von 129 Euro bedeuten würde.

Das Set enthält 1376 LEGO-Steine, was darauf hindeutet, dass die Going Merry als Modell durchaus eine stattliche Größe haben dürfte. Die Anzahl lässt vermuten, dass es sich nicht nur um ein kleines Display-Schiff handelt, wie beispielsweise bei dem Plastik Model Kit von Bandai Namco, sondern um ein aufwendiger gestaltetes Sammlerstück.

Als Release-Datum wird derzeit der 1. August 2025 genannt – allerdings bezieht sich das vorerst nur auf den US-amerikanischen Markt. Ein globaler oder zumindest zeitnaher Release in anderen Regionen erscheint dennoch sehr wahrscheinlich – besonders wenn LEGO und Netflix das Ganze als weltweites Highlight inszenieren möchten.

Immerhin wächst der Hype rund um die zweite Staffel der Live-Action-Serie stetig weiter, und mit dem Release von Choppers Aussehen in der zweiten Season ist die Netflix-Serie aktuell ein großes Gesprächsthema.

Freut ihr euch auf die Flying Lamb in LEGO-Form und welche Steckbriefe würdet ihr euch am meisten wünschen?