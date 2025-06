One Piece enthüllt Choppers Look für Staffel 2 der Netflix-Serie - aber der Release ist nun doch später als gedacht

Ob Chopper sich wohl Sorgen macht, wie er bei den Fans ankommt?

One Piece-Fans warten sehnsüchtig auf den Release der zweiten Staffel der Live-Action-Serie, die bei Netflix laufen wird. Jetzt gab es endlich wieder ein Lebenszeichen: Beim Tudum-Event von Netflix wurde nämlich endlich ein neuer Strohhut enthüllt und der Release der Serie eingegrenzt.

Achtung Spoiler: Hier geht es um einen Charakter, der in der ersten Staffel der Serie noch keinen Auftritt hatte. Wollt ihr also nicht gespoilert werden, überspringt den Abschnitt zu Chopper.

One Piece auf Netflix: So sieht Chopper in der Serie aus

Der One Piece-Auftritt beim Event fokussierte sich dabei vollkommen auf Tony Tony Chopper, ein Rentier, das einst von der Mensch-Mensch-Teufelsfrucht gegessen hatte und zum Schiffsarzt der Strohhüte wird.



Da Chopper anders als die restlichen Crew-Mitglieder animiert werden muss, war die Spannung bei Fans natürlich groß, wie er am Ende aussehen würde. Jetzt haben wir endlich Gewissheit, aber schaut euch den Clip am besten selbst an:

1:28 One Piece enthüllt Choppers Look für Staffel 2 der Netflix-Serie

Wie der offizielle X-Account zur One Piece-Netflix-Serie auch bekannt gegeben hat, wird Chopper zumindest in der englischen Fassung nicht von seiner originalen Synchronsprecherin gesprochen. Stattdessen wird Mikaela Hoover seine Stimme übernehmen.

Da die restlichen Strohhüte in der deutschen Fassung aber ihre Synchronstimmen aus der Serie bekommen, stehen die Chancen zumindest gut, dass es für Chopper genauso sein wird.

Bislang scheint die Meinung der Community zum CGI-Chopper in den Kommentaren unter der Ankündigung noch gemischt auszufallen. Während einige das Design gar nicht mögen, loben andere die Umsetzung des Teams und den semi-realistischen Stil, der an Detektiv Pikachu erinnert. Zumindest beim Verhalten sind die Fans sich aber einig, dass Chopper gut getroffen wurde.

Season 2 von One Piece erscheint doch nicht mehr 2025

Wie mit Choppers Design ebenfalls enthüllt wurde, erwartet uns die zweite Staffel der Live-Action-Serie jetzt doch erst 2026. Dass viele mit einem Release noch in diesem Jahr gerechnet hatten, lag an der netflix-eigenen Newsseite Tudum.

Die hatte nämlich Anfang des Jahres in einer News angegeben, dass wir uns in diesem Jahr noch auf neue Folgen freuen können. Inzwischen wurde diese Textstelle jedoch entfernt. Dabei handelte es sich also entweder um einen Fehler, oder der Release musste intern um ein paar Monate verschoben werden.

Wann genau uns Staffel 2 von One Piece nun erwartet, wissen wir noch nicht. Bleibt zu hoffen, dass es zumindest im ersten Quartal 2026 soweit sein wird.

Was haltet ihr vom Design von Chopper in der Live-Action-Serie?