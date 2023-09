One Piece Netflix-Serie: Welche ist eure Lieblingsfolge in Staffel 1?

Welche der One Piece-Folgen auf Netflix hat euch am meisten Spaß gemacht?

Am 31. August startete auf Netflix die Live Action-Serie von One Piece. Die insgesamt acht Folgen der ersten Staffel dauern im Schnitt eine Stunde und können in einem Rutsch gestreamt werden. Demnach dürfte ein Großteil von euch mittlerweile mit der Serie durch sein und sich eine Meinung gebildet haben. Daher wollen wir von euch wissen, welche der acht Folgen der ersten Staffel euch am meisten zugesagt hat.

Stimmt in unserer Umfrage für eure Lieblingsfolge ab und verratet uns in den Kommentaren gerne die Gründe für eure Wahl.

Die 8 Netflix-Folgen im Überblick

Die Folgentitel fassen zwar schon grob zusammen, um was es in der Folge jeweils geht, wir stellen sie euch aber nochmal etwas genauer vor:

Folge 1 - Das Abenteuer beginnt: Ruffy macht sich auf den Weg der König der Piraten zu werden. Dabei trifft er auf Corby, Nami und Zorro. Bei dem Versuch die Karte der Grandline aus einer Marinebasis zu stehlen, kommt es zu Auseinandersetzungen mit der Marine, darunter auch Morgan mit dem Beilarm. Zwischendurch erleben wir in Rückblenden, wie Ruffy Shanks nacheifert.

Folge 2 - Der Mann mit dem Strohhut: Ruffy, Nami und Zorro werden von Buggy festgehalten, können aber siegreich entkommen und retten so auch das Dorf. In Rückblenden sehen wir den Abschied zwischen dem jungen Ruffy und Shanks.

Folge 3 - Lügen, nichts als Lügen: Die Strohhutbande will sich ein Schiff besorgen und trifft so auf Lysop und seine kränkliche Freundin Kaya. Sie werden von ihr zum Essen in die Villa eingeladen.

Folge 4 - Die Piraten kommen: Nachts kommt es in der Villa zum Kampf gegen Kayas Bediensteten. Beauregard stellt sich als Kapitän Black heraus, der Kaya seit Jahren vergiftet, um so an ihren Reichtum zu gelangen. Die Crew kann das verhindern und erhalten zum Dank die Flying Lamb. Zusätzlich erleben wir in Rückblenden die Geschichte von Zorro.

Folge 5 - Willkommen im Baratie!: In dem schwimmenden Restaurant Baratie gönnt sich die Crew eine Mahlzeit. Dort treffen sie auf Sanji, der sein Dasein unter Jeff als nicht anerkannter Koch fristet. Als Mihawk auftaucht, kommt es zum Kampf mit Zorro, der jedoch verliert.

Folge 6 - Der Koch und der Matrose: Die Crew sorgt sich um den schwer verletzten Zorro und legt sich mit Arlong und seiner Bande an. Dabei stellt sich heraus, das Nami für den Fischmenschen arbeitet. Im Gegensatz dazu tritt Sanji den Strohhüten bei. Zwischendurch erleben wir in Rückblenden die Geschichte, wie er und Jeff auf einem Felsen ums Überleben kämpfen.

Folge 7 - Das Mädchen mit dem Sägefisch-Tattoo: In Rückblenden und Szenen mit Arlong erfahren wir mehr über Namis Situation. Die Strohhutbande versucht währenddessen zusammen mit Buggys Kopf Arlong und Nami zu finden. Dabei lernen sie Namis Schwester kennen, die letztendlich auch Namis wahren Absichten erfährt, Kokos retten zu wollen.

Folge 8 - Wanted!: In einem finalen Kampf besiegt die Crew Arlong und seine Fischmenschenbande. Ruffy führt noch ein klärendes Gespräch mit seinem Großvater, dem Marine-Vizeadmiral Garp, der ihn schon länger verfolgt. Außerdem hat er Grund zum feiern: Er besitzt endlich seinen eigenen Steckbrief.

Vielen Dank fürs Abstimmen! Wir sind gespannt, welche Folge es euch am meisten angetan hat.