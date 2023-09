One Piece auf Netflix: Alle Wanted-Poster aus Staffel 1 im Überblick – Wer hat das meiste Kopfgeld?

Die Kopfgelder sind in One Piece ein Zeichen dafür, wie stark die Pirat*innen sind und wie sehr die Marine versucht, sie zu fangen. In der Netflix-Serie gibt es einige Wanted-Poster, die wir euch hier auflisten.