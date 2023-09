One Piece-Fans sind sich sicher: Episode 1 der Netflix-Serie bestätigt Geheimnis um Sir Crocodile

Was könnte hinter Sir Crocodile für ein Geheimnis stecken?

In Episode 1 zur Netflix-Serie von One Piece gab es eine extrem wichtige Szene zu sehen. Der Piratenkönig Gol D. Roger erzählt von seinem Schatz, dem One Piece. Während seiner Hinrichtung gibt es viele Charaktere im Publikum zu sehen, die im späteren Verlauf der Serie eine größere Rolle spielen.

Doch eine Dame im Publikum feuert wilde Fan-Theorien an, die in der One Piece-Community schon seit Jahren kursieren. Nun könnte Ruffy-Schauspieler Iñaki Godoy höchstpersönlich das Geheimnis rund um diese Person verraten haben.

Achtung, Spoiler: Im folgenden Artikel gibt es Spoiler zur Geschichte bzw. Vergangenheit von Sir Crocodile.

One Piece könnte Sir Crocodile bereits gezeigt haben

Um was für eine Fan-Theorie geht es? Viele One Piece-Fans glauben, dass Sir Crocodile zu seiner Zeit als Rookie eine Frau war. Der Grund dafür ist, dass Emporio Ivankov im Impel Down-Gefängnis von einem Geheimnis weiß, das sich rund um Sir Crocodile dreht. Das Geheimnis ist Sir Crocodile so wichtig, dass er sich sogar plötzlich ruhig verhält.

Ivankov hat von der Hormon-Frucht gegessen. Damit kann er anderen Personen Hormone verabreichen und sie dadurch stärken oder bei Verletzungen den Heilungsprozess beschleunigen.

Was Ivankov dadurch aber auch kann: Er kann das Geschlecht einer Person beliebig verändern. Demnach gingen viele One Piece-Fans davon aus, dass Sir Crocodile mithilfe von Ivankov in der Vergangenheit eine Geschlechtsangleichung zum Mann vollzogen hat und dieses Geheimnis dementsprechend verschweigen will.

Einige Fans glauben, dass ein neues Interview diese Theorie bestätigen könnte, wie der folgende Clip auf X (bzw. Twitter) zeigt:

Wieso bestätigt das die Theorie? Iñaki Godoy zählt verschiedene Charaktere auf. Nach Mihawk erwähnt er plötzlich Sir Crocodile, worauf Nami-Darstellerin Emily Rudd ihm den Mund verbietet.

Schon vor diesem Interview wurde die Theorie laut, dass es sich bei der Dame im Publikum, die in Episode 1 prominent gezeigt wird, um Sir (bzw. Lady) Crocodile handelt. Ihre Kette sieht von der Ästhetik her so aus, als würde sie zu Sir Crocodile passen. Auch das generelle Aussehen stimmt.

Das spricht gegen die Theorie rund um Sir Crocodile

Wir haben das komplette Interview noch einmal herausgesucht, um zu überprüfen, ob die Antwort nicht aus dem Zusammenhang gerissen wurde. In einem YouTube-Video von WIRED ist die Stelle bei 3:25 zu sehen.

Eigentlich ging es um die Frage, wer die Sieben Samurai der Weltmeere sind. Godoy zählt alle auf, die er kennt, doch gerade nach Crocodile will Godoy etwas sagen und Rudd bringt ihn zum Schweigen.

Es könnte sein, dass Godoy sagen wollte, dass Sir Crocodile nach seinem Kampf mit Ruffy seines Amtes enthoben wurde und nicht mehr zu den Sieben Samurai zählt. Doch das wäre ein Story-Spoiler für viele Neulinge, weshalb Rudd wohl eingreift.

Unabhängig davon kann es trotzdem sein, dass hinter Sir Crocodile ein solches Geheimnis steckt.

Womöglich wird sich das Geheimnis, falls es existieren sollte, erst mit den kommenden Manga-Kapiteln lüften. Sollte Sir Crocodile in den weiteren Staffeln der Netflix-Serie auftauchen, die bislang allerdings noch nicht bestätigt wurden, dürfte er als Mann dargestellt werden.