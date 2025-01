Solo Leveling: Beliebtester Anime der Saison bekommt eine Live-Action-Adaption – aber nicht von Netflix!

(Bild: © Chugong, Kakao Entertainment Corp / A-1 Pictures)

Solo Leveling befindet sich derzeit an der Spitze der beliebtesten Anime-Serien der Saison und feiert große Erfolge mit dem Release der zweiten Staffel! Die zweite Episode der Season namens "Das war dir nicht bewusst!" hat die höchste Bewertung der Anime-Serie erhalten, nämlich 9,5 von 10 auf IMDB.

Vermutlich dank dieses großen Erfolges lässt auch die Ankündigung einer Live-Action-Adaption nicht lange auf sich warten. Das südkoreanische Unternehmen Kakao Entertainment gab letzte Woche auf seiner offiziellen Webseite bekannt, dass dieses Projekt in Arbeit ist. Der südkoreanische Roman "Only I Level Up", auf dem Solo Leveling basiert, bekommt eine koreanische Drama-Serie spendiert.

Solo Leveling bekommt eine koreanische Drama-Verfilmung, aber nicht von Netflix

Kakao Entertainment veröffentlichte am 21. Januar 2025 einen Beitrag über den massiven Erfolg der Anime-Serie und der Webtoon-Reihe zu Solo Leveling. Im Artikel wird den Fans auf der ganzen Welt Dank ausgesprochen, dass sie beide Adaptionen zu einem Hit gemacht haben. Sie basieren auf dem südkoreanischen Roman "Only I Level Up".

Das Bild zeigt die Covers für den Roman, den Webtoon und das Sequel zu Solo Leveling. (Bild: © Kakao Entertainment Corp.)

Das Unternehmen kündigt gleichzeitig eine Live-Action-Adaption von Solo Leveling an, die ebenfalls auf dem ursprünglichen Roman basiert. Die neue Serie soll sich aktuell noch in der Planungsphase und Entwicklungsstadium befinden, Skript und Produktion werden von Kakao Entertainment entworfen – also nicht wie bei der Live-Action-Serie zu One Piece, die von Netflix produziert wurde!

In diesem Fall kommt also die Live-Action-Adaption direkt aus dem Heimatland des Romans.

Weitere Details stehen noch aus

Bisher gab es nur die offizielle Ankündigung von Kakao Entertainment. Zusätzliche Informationen zur kommenden Drama-Serie von Solo Leveling wie Releasezeitraum, Streamingdienst, Synchronisationen, Episodenlänge und -zahl sind momentan noch nicht bekannt.

Da es sich jedoch um eine koreanische Drama-Serie handelt, besteht die Hoffnung, dass sie bei uns hierzulande auf Netflix erscheinen wird. Schließlich gibt es bei der deutschen Version des Streaming-Anbieters eine Vielzahl an K-Dramas (kurz für koreanische Dramas) und da würde die Serie von Solo Leveling perfekt hineinpassen.

Es gilt aber abzuwarten, bis genauere Informationen über die Realverfilmung veröffentlicht werden und welcher Streamingdienst sich die Rechte für das kommende Drama hierzulande sichern wird. Aber da wir schon von K-Dramas und Live-Action-Adaptionen sprechen: Welche Live-Action-Adaption eines Animes oder Mangas hat es eurer Meinung nach richtig gemacht und habt ihr längst einmal ein koreanisches Drama gesehen?