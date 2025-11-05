One Piece-Netflix enthüllt endlich den Schauspieler von Portgas D. Ace und es könnte niemand besseres sein

Der Schauspieler von Ace steht fest.

Netflix' One Piece-Liveaction-Serie geht im März 2026 in die zweite Runde. Noch vor dem Start der zweiten Staffel der Piratenserie hat der Streaming-Anbieter den Schauspieler für eine weitere wichtige Figur enthüllt, nämlich für Portgas D. Ace, den allseits beliebten Bruder von Ruffy.

Ace-Schauspieler steht fest - Cobra Kai-Star übernimmt Rolle von Ruffys Bruder

Ace wird demnach vom US-amerikanischen Schauspieler Xolo Maridueña gespielt. Allerdings taucht der Charakter erst in der bereits bestätigten dritten Season auf.

Der 24-jährige Maridueña ist für seine Rollen in Cobra Kai und Blue Beetle bekannt. Optisch passt der Schauspieler natürlich perfekt zum Bruderherz des Strohhutpiraten, findet ihr nicht?

Erste Gerüchte um Xolo Maridueña als möglichen Ace-Schauspieler kamen übrigens bereits im Juli 2024 auf. Damals hatte der peruanischen Schauspieler Mario Cortijo versehentlich in einem Interview verraten, dass Maridueña in die Rolle des beliebten One Piece-Charakters schlüpft. Maridueña äußerte sich daraufhin sogar selbst zu den Gerüchten und verneinte sie zumindest nicht.

Wann startet die zweite Staffel von One Piece? Bevor wir Ace zu Gesicht bekommen, startet im kommenden Jahr aber erst einmal Staffel 2. Diese erscheint am 10. März 2026 auf Netflix. Das Startdatum der neuen Folgen wurde Ende Oktober über die Netflix-eigene Newsseite Tudum verraten.

Netflix hat die dritte Staffel der Live-Action-Serie im August 2025 offiziell bestätigt, Infos zum Startdatum gibt es aber nicht. Es ist zu erwarten, dass Season 3 die Alabasta-Saga der Manga-Vorlage abdeckt. Die Produktion der dritten Staffel soll laut Netflix Ende dieses Jahres in Kapstadt starten.

Mit Cole Escola wurde vor Kurzem übrigens eine weitere schauspielende Person für die dritte One Piece-Staffel bestätigt. Escola schlüpft in die Rolle des Bon Clay.

Wie findet ihr die Wahl für den Ace-Schauspieler?