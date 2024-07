One Piece Staffel 2: Netflix hat seinen Ace-Darsteller wohl längst gefunden - und er dürfte euch bekannt vorkommen

Hat Netflix womöglich schon im Geheimen den perfekten Schauspieler für Ace in der One Piece-Adaptation gefunden? (Bild: © Toei Animation)

Netflix hat mit der Live-Action-Adaption von One Piece einen großen Erfolg gefeiert und somit ist es nicht überraschend, dass eine zweite Staffel in den Startlöchern steht. Der beliebte Streaming-Dienst ist bereits fleißig dabei, die nächste Season von One Piece zu produzieren.

Da die erste Staffel mit der Arlong Park-Arc endet, gibt es noch jede Menge Ereignisse, die die zweite Staffel adaptieren wird. Eine der größten Arcs in Staffel 2 wird womöglich die Alabasta-Geschichte sein und daher wird auch Ruffys Bruder Ace eine wichtige Rolle spielen.

Es scheint, als hätte Netflix im Geheimen schon ihren Ace-Darsteller gefunden und nur nicht öffentlich bekannt gegeben. Allerdings wurde seine Identität wohl versehentlich durch einen anderen Schauspieler geleakt.

Cobra Kai- und Blue Beetle-Schauspieler wird vermutlich die Rolle von Ace in One Piece übernehmen

Die beliebte Webshow OUKE hat ein Interview mit dem peruanischen Schauspieler Mario Cortijo veröffentlicht, der in dem Video über seine nächsten Projekte spricht. Das Thema verlagerte sich später auf die allgemeinen Schwierigkeiten von Schauspieler*innen, wenn sie einen Charakter spielen sollen, der eine andere Nationalität oder ethnische Zugehörigkeit hat als sie selbst.

In diesem Gespräch scheint Cortijo versehentlich verraten zu haben, wer die Rolle von Ruffys geliebtem Bruder in der zweiten Staffel von One Piece spielen wird:

“Das ist wie bei der zweiten Staffel von One Piece, die rauskommen wird. Es gibt Fans, die sich Lucas Amorim in der Rolle von Ace wünschen, weil er Brasilianer ist. Ace wird jedoch von Xolo Mariduena gespielt, der Mexikaner ist.”

Xolo Mariduena als Miguel in Cobra Kai. (Bild: © Netflix)

Nach Cortijos Aussage stellen die Moderatoren der Sendung fest, dass bisher niemand von Xolos Rolle in One Piece wusste. Sie wussten nur, dass er mit Cortijo befreundet ist und Rollen in Blue Beetle und Cobra Kai hatte. Cortijo zeigt sich daraufhin überrascht und sagt nur, dass er das vielleicht nicht hätte sagen sollen.

Natürlich müssen wir an dieser Stelle anmerken, dass von Netflix noch nichts offiziell angekündigt oder veröffentlicht wurde, was die Rolle von Ace in der Live-Adaption betrifft. Dennoch ist es aufgrund von Cortijos Aussage sehr wahrscheinlich, dass Xolo Mariduena in der zweiten Staffel von Netflix’ One Piece in die Rolle von Ruffys großem Bruder schlüpfen wird.

Wie würde euch Xolo Mariduena in der Rolle von Ace gefallen oder seht ihr jemand komplett anderen in seiner Rolle?