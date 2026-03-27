Der beliebteste One Piece-Charakter in der zweiten Netflix-Staffel ist kein Strohhut, sondern eine Nebenfigur, die in nur einer Episode alle zum Weinen bringt

Mark Harelik ist in seiner Rolle als Dr. Hiluluk so beliebt, dass One Piece-Fans kaum aus dem Schwärmen herauskommen. (© Netflix)

Die zweite Netflix-Staffel der One Piece-Realserie wird auch rund zwei Wochen nach dem Release weiter breit diskutiert. Dabei sorgt ein Nebencharakter für besonders große Emotionen bei den Fans.

Dr. Hiluluk taucht zwar nur in einer Folge auf, ist in dieser aber dafür umso wichtiger und eindrucksvoller - sogar so sehr, dass die One Piece-Community inzwischen fordert, dass Darsteller Mark Harelik für einen Emmy nominiert werden sollte.

Vorsicht, Spoiler! Im Artikel gehen wir auf die Ereignisse aus der Folge mit Dr. Hiluluk ein.

Eine Danksagung hinter den Kulissen

Der offizielle X-Account zur Live-Action-Umsetzung von One Piece teilte kürzlich einen Blick hinter die Kulissen, in der sich Harelik nach dem mutmaßlich endgültigen Ende seiner Dreharbeiten beim Produktionsteam bedankt.

Die Arbeiten an One Piece waren "in seiner langen Karriere die beste Erfahrung, die er je hatte" - und lang war die Karriere von Harelik definitiv mit ihren über 30 Jahren; immerhin hat der Darsteller an Serien- und Filmgrößen von Seinfeld über Jurassic Park 3 bis Breaking Bad mitgewirkt.

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Wer ist Dr. Hiluluk eigentlich?

Hiluluk ist im One Piece-Manga und -Anime die tragische Vaterfigur von Tony Tony Chopper. Der gescheiterte Arzt nimmt den verletzten Rentierjungen auf, behandelt ihn wie einen Sohn und weckt in ihm den Wunsch, selbst Arzt zu werden.

Auf Drum Island führt das letztlich zu seinem letzten großen Auftritt: Todkrank stellt er sich Wapol und den Schlossärzten entgegen, um ein Zeichen zu setzen, dass Ärzte Menschen retten und nicht einem Tyrannen dienen sollen.

Die Live-Action-Umsetzung konzentriert diese Geschichte im Wesentlichen auf eine Episode - und das ist der Netflix-Realserie außerordentlich gut gelungen, wie ein Blick in die Kommentare unter dem obigen X-Beitrag beweist.

"Gebt dem Mann einen Emmy!"

Denn zahlreiche Meinungen sehen in Dr. Hiluluk fraglos den besten Charakter der gesamten zweiten Netflix-Staffel, der uns "alle zum Weinen gebracht hat" (via redronin0813).

Diese Leistung könne gar nicht genug gewürdigt werden - oder zumindest mit einem wichtigen Filmpreis: Einige Kommentare wie von "wukonezha" fordern, dass Harelik (mit seinem verblüffend ähnlich klingenden Namen) einen Emmy als bester Nebendarsteller bekommen sollte.

Wie fandet ihr Hareliks Darstellung als Dr. Hiluluk in der One Piece-Realserie?