HBOs Harry Potter-Serie muss sich schon von einer Schauspielerin verabschieden: Wichtige Rolle wird für Staffel 2 neu besetzt

Eine Harry Potter-Rolle wird neu besetzt.

Wir kennen bereits einen Großteil des Casts der kommenden Harry Potter-Show von HBO. Doch einige Monate vor dem Start der Serie hat der Sender bereits den ersten Abgang zu verzeichnen: Die Rolle von Ginny Weasley muss in Staffel 2 neu besetzt werden.

Gracie Cochrane hängt die Gryffindor-Krawatte schon vor dem Serienstart wieder an den Nagel

In der kommenden Debüt-Staffel schlüpft Gracie Cochrane in die Rolle von Rons kleiner Schwester, in er bereits bestätigten zweiten Staffel bekommen wir die junge Schauspielerin dann allerdings nicht mehr zu Gesicht. Wie Variety nämlich berichtet, muss die junge Schauspielerin "aufgrund unvorhersehbarer Ereignisse" ihren Hut ziehen.

2:04 Der erste Trailer zur neuen Harry Potter-Serie ist da – und der verrät direkt den Release-Termin von Staffel 1

Autoplay

Wer Ginny in der zweiten Staffel spielen wird, wurde derweil noch nicht von HBO verkündet, womöglich befinden sich die Macher*innen der kommenden Fantasy-Serie noch auf der Suche. Konkrete Gründe für Gracie Cochranes Absage an die HBO-Serie sind nicht bekannt. Das offizielle Statement der Familie der Schauspielerin lautet folgendermaßen:

„Wegen unvorhergesehener Umstände hat Gracie die schwierige Entscheidung getroffen, sich nach der ersten Staffel aus ihrer Rolle als Ginny Weasley in der HBO-Serie Harry Potter zurückzuziehen. Ihre Zeit als Teil der Harry-Potter-Welt war wirklich wunderbar, und sie ist Lucy Bevan sowie dem gesamten Produktionsteam sehr dankbar dafür, dass sie diese unvergessliche Erfahrung ermöglicht haben. Gracie freut sich sehr auf die Möglichkeiten, die ihre Zukunft für sie bereithält.“

Die erste Staffel der Potter-Show deckt die Ereignisse des Buches "Harry Potter und der Stein der Weisen" ab. Hier spielt Ginny Weasley nur eine untergeordnete Rolle, womöglich wird der Austausch der Schauspielerin deshalb nicht groß ins Gewicht fallen.

Erst in der zweiten Staffel, die sich um die Kammer des Schreckens drehen wird, rückt das jüngste Weasley-Kind stärker in den Fokus und spielt eine wichtigere Rolle in der Geschichte als noch zu Beginn.

Der restliche Cast der Serie im Überlick:

Harry Potter gespielt von Dominic McLaughlin

gespielt von Dominic McLaughlin Hermine Granger gespielt von Arabella Stanton

gespielt von Arabella Stanton Ron Weasley gespielt von Alastair Stout

gespielt von Alastair Stout Albus Dumbledore gespielt von John Lithgow

gespielt von John Lithgow Minerva McGonagall gespielt von Janet McTeer

gespielt von Janet McTeer Severus Snape gespielt von Paapa Essiedu

gespielt von Paapa Essiedu Rubeus Hagrid gespielt von Nick Frost

gespielt von Nick Frost Quirinus Quirrell gespielt von Luke Thallon

gespielt von Luke Thallon Argus Filch gespielt von Paul Whitehouse

gespielt von Paul Whitehouse Neville Longbottom gespielt von Rory Wilmot

gespielt von Rory Wilmot Dudley Dursley gespielt von Amos Kitson

gespielt von Amos Kitson Madam Rolanda Hooch gespielt von Louise Brealey

gespielt von Louise Brealey Garrick Ollivander gespielt von Anton Lesser

gespielt von Anton Lesser Fred Weasley gespielt von Tristan Harland

gespielt von Tristan Harland George Weasley gespielt von Gabriel Harland

gespielt von Gabriel Harland Percy Weasley gespielt von Ruari Spooner

gespielt von Ruari Spooner Molly Weasley gespielt von Katherine Parkinson

Alle weiteren wichtigen Infos zur Serienadaption des Potter-Universums findet ihr in der unten verlinkten Übersicht:

Die erste Staffel der Harry Potter-Serie geht Weihnachten 2026 an den Start, voraussichtlich geht's am 25. Dezember 2026 los.

Welche Schauspieler*in wünscht ihr euch für die Besetzung von Ginny?