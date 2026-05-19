LEGO-Spiel verschwindet heute aus den digitalen Stores, obwohl es gerade mal 3 Jahre alt ist

LEGO 2K Drive zieht heute die Bremse und ist nicht mehr kaufbar. Zumindest digital.

Eigentlich könnten digitale Spiele eine tolle Sache sein. Man muss nicht in den Laden gehen, nur um festzustellen, dass sie nicht verfügbar sind. Sie stellen einem nicht das Regal voll und die CDs nutzen sich nicht mit der Zeit ab. Aber leider werden wir immer wieder von der Gaming-Industrie an die Schattenseite erinnert.

Mal verschwinden plötzlich komplette Spiele aus den Stores, mal werden Server abgeschaltet und manche Titel lassen sich Jahre später nur noch mit Glück überhaupt irgendwie spielen. Gerade bei Lizenzspielen passiert das immer wieder erstaunlich schnell.

Das neueste Beispiel dafür ist jetzt LEGO 2K Drive.

Der Arcade-Racer verschwindet für immer

2K Games hat angekündigt, dass LEGO 2K Drive schon ab dem 19. Mai 2026 – also heute – nicht mehr digital gekauft werden kann. Das Spiel verschwindet damit komplett aus den digitalen Stores, obwohl es gerade einmal drei Jahre alt ist.

2:14 LEGO 2K Drive - Erster Trailer zum Fun-Racer macht extrem gute Laune - Erster Trailer zum Fun-Racer macht extrem gute Laune

Autoplay

Wer den Racer also noch kaufen möchte, muss sich beeilen oder später auf physische Versionen und verbleibende Keys hoffen.

Ganz verschwinden wird das Spiel aber noch nicht. Die Online-Server bleiben vorerst aktiv und sollen erst am 31. Mai 2027 abgeschaltet werden.

Ab diesem Zeitpunkt funktionieren dann sämtliche Online-Features nicht mehr. Dazu gehört natürlich vor allem der Multiplayer-Modus.

Immerhin: Der Großteil des Spiels bleibt auch danach offline spielbar. Das ist heute leider längst nicht mehr selbstverständlich.

Denn gerade Spiele mit Online-Zwang verschwinden nach Serverabschaltungen oft praktisch komplett.

Leider kein Einzelfall

Beispiele wie LEGO 2K Drive gießen damit natürlich Öl ins Feuer, während aktuell die Stop Killing Games-Kampagne im vollen Gange ist.

Die Bewegung setzt sich dafür ein, dass Publisher Spiele nach dem offiziellen Support-Ende nicht einfach komplett unbrauchbar machen. Gerade in den letzten Jahren gab es immer wieder Fälle, in denen gekaufte Spiele nach Serverabschaltungen massiv eingeschränkt oder praktisch wertlos wurden, etwa bei The Crew von Ubisoft.

Selbst wenn LEGO 2K Drive vergleichsweise glimpflich davonkommt, bleibt das Grundproblem bestehen: Digitale Spiele können jederzeit verschwinden, wenn Publisher oder Lizenzinhaber den Stecker ziehen. Die Leidtragenden sind am Ende aber immer die Kunden.

Habt ihr LEGO 2K Drive gespielt oder besitzt ihr noch andere Games, die inzwischen aus digitalen Stores verschwunden sind?