Outbound enthüllt Roadmap für 2026 und die Devs haben große Pläne für ihren Camper-Roadtrip - vor allem für die Spielwelt

Das Spiel soll mit zahlreichen Inhalten erweitert und gerade Angeln darf in einer Indie-Lifesim natürlich nicht fehlen.

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Maximilian Franke
19.05.2026 | 12:25 Uhr

Mit diesen Updates können Outbound-Fans noch 2026 rechnen. Mit diesen Updates können Outbound-Fans noch 2026 rechnen.

Etwa eine Woche nach dem Release von Outbound kündigt Entwickler Square Glade Games eine ganze Reihe an Updates an. In den kommenden Wochen und Monaten erwarten euch mehrere neue Features, die den Roadtrip durch die Natur ordentlich aufpeppen könnten.

Outbound Roadmap: Diese neuen Inhalte erwarten euch

Die wichtigsten Neuerungen sind dabei Angeln und sogar NPCs, die später die Welt von Outbound lebendiger machen sollen. Bisher seid ihr nämlich, bis auf ganz wenige Ausnahmen, in einer menschenleeren Welt unterwegs. Darüber hinaus sind zudem einige Quality-Of-Life-Änderungen in Arbeit.

Video starten 13:39 Outbound - Test-Video zum Cozy Camping-Trip

Konkrete Termine haben die Updates noch nicht, allerdings zeigt die offizielle Roadmap bereits grobe Release-Zeiträume, in denen ihr mit größeren Patches rechnen könnt.

Diese Inhalte wurden angekündigt:

  • in Arbeit: Überarbeitung der UI, verschiedene Balancing-Anpassungen
  • Sommer: Angeln, Fische sammeln und Aquarien
  • Herbst: Mehr Tiere in der Spielwelt
  • Winter: NPCs mit Dialogen, Quests und Hintergrundgeschichten

Neben kleineren Patches, wie dem aktuellen Update 1.06 mit Bugfixes und QoL-Anpassungen, soll es zukünftig noch mehr Neuerungen geben, die mit dem Feedback der Community über die Zeit gemeinsam erarbeitet werden sollen.

Hier seht ihr die offizielle Outbound Roadmap für 2026 (Bild via Square Glade Games). Hier seht ihr die offizielle Outbound Roadmap für 2026 (Bild via Square Glade Games).

Wie steht es um Outbound?

Die Roadtrip-Sim hat schon viele Monate vor Release für Aufmerksamkeit gesorgt, weil das Indie-Game allein auf Steam über 1,5 Millionen Mal auf Wishlists gelandet ist.

Nach der Veröffentlichung fielen die ersten Stimmen und Rezensionen insgesamt solide, aber auch teils ziemlich durchwachsen aus. In meinem Test lobe ich etwa den motivierenden Fortschritt und die Präsentation, allerdings kränkelt Outbound gleichzeitig unter einigen Unzulänglichkeiten beim Crafting.

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Die Steam-Community kommt zu einem ähnlichen Ergebnis und so steht Outbound derzeit bei soliden 72 Prozent positiven User-Reviews in aktuell über 1.100 abgegebene Stimmen.

Im PlayStation Store steht das Spiel mit über 4 von 5 Sternen noch besser da, obwohl gerade die Konsolen-Fans mit technischen Einschränkungen im Vergleich zum PC leben müssen.

Deutlich kritischer fallen die Wertungen auf Portalen wie Metacritic oder OpenCritic aus. In beiden Fällen steht der Camper-Roadtrip aktuell bei einer Durschnittwertung von 64.

Eine Basis aus interessierten Fans hat Outbound also auf jeden Fall zusammengetrommelt und ich bleibe gespannt, was sich in den nächsten Monaten noch alles verändern wird.

Was denkt ihr: Habt ihr Outbound schon gespielt oder wartet ihr die größeren Updates dieses Jahr noch ab?

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Genre: Adventure

Release: 14.05.2026 (PC, PS5, Xbox Series X/S, Switch)

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