PlayStation-CEO bestätigt: Ihr könnt ab sofort keine kommenden Singleplayer-Exclusives mehr auf dem PC zocken

Sonys Singleplayer-Exclusives kommen wohl in Zukunft nicht mehr auf Steam und Co zum PC.

Seit einigen Jahren war mehr oder weniger Verlass darauf, dass Sony die großen PlayStation-Exclusives wie God of War Ragnarök oder Horizon Forbidden West auch auf dem PC veröffentlicht. Aber die Gerüchte, dass damit bald Schluss sein soll, bewahrheiten sich jetzt wohl.

PlayStation-CEO bestätigt laut Bericht: Keine neuen Singleplayer-Exclusives mehr für PC

Ein neuer Bluesky-Beitrag des Branchen-Insiders Jason Schreier berichtet nun davon, dass der PlayStation-Boss Hermen Hulst tatsächlich gegenüber seinen Mitarbeiter*innen bestätigt haben soll, was lange gemunkelt wurde. Künftig kommen die neuen Singleplayer-Exclusives aus dem Hause Sony nicht mehr für den PC.

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Dass Sony so etwas plant, geistert schon länger durch die Medien und wurde bereits im März von Jason Schreier berichtet. Es gibt zwar immer noch keine offizielle Bekanntmachung seitens offizieller PlayStation-Accounts, aber das hier kommt dem schon recht nahe und auf Jason Schreier ist in der Regel Verlass.

Der PlayStation-CEO soll am Montag bei einem Townhall-Meeting vor versammelter Mannschaft die Gerüchte und Berichte bestätigt haben. Die aktuellsten und zukünftigen Singleplayer-Spiele mit Story-Fokus wie Ghost of Yotei, Saros oder das kommende Marvel's Wolverine sowie Intergalactic kommen demnach nicht mehr auf den PC – auch nicht mit Verspätung.

"Scoop: PlayStation Studio Business-CEO Hermen Hulst hat Angestellten bei einem Townhall-Meeting am Montagmorgen gesagt, dass die narrativen Singleplayer-Spiele des Unternehmens jetzt PlayStation-exklusiv sein werden und bestätigt damit Bloombergs Bericht von früher aus diesem Jahr."

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Wie es mit Multiplayer-Titeln aussieht, wurde nicht bekannt gegeben. Es klingt aber durchaus wahrscheinlich und sinnvoll, dass sich der ursprüngliche Bericht aus dem März auch dahingehend bewahrheitet (und die Multiplayer-Spiele weiterhin multiplattform bleiben). Immerhin war der Helldivers 2-Release ein echter Erfolg und auch Bungies Marathon schlägt sich nicht schlecht.

Warum ändert Sony die Strategie wohl?

Der Plan geht offenbar nicht auf, PC-Spieler*innen mit den Sony-Exclusives so sehr anzufixen, dass sie sich für andere, neue Titel dann doch eine PS5 kaufen. Eine ganze Menge Menschen hat das Ganze wohl einfach ausgesessen und auf den PC-Release gewartet.

Bei Nintendo läuft es seit vielen Jahren ganz hervorragend mit den Plattform-Exclusives. Die Switch zählt zu den erfolgreichsten Konsolen aller Zeiten und ist extrem langlebig. Auch die Switch 2 scheint trotz wenig neuer Spiele ebenfalls gut zu laufen. Womöglich hat all das Sony dazu bewegt, wieder umzudenken.

Was meint ihr, woran es liegt? Und werdet ihr den Sony-Exclusives am PC hinterher trauern?