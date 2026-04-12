In One Piece Staffel 3 taucht endlich ein Charakter auf, den wir in Staffel 2 schon schmerzlich vermisst haben

Die Netflix-Realserie von One Piece hat mit Staffel 2 einen wichtigen Charakter eingeführt: Vivi begleitet die Strohhutpiraten inzwischen auf ihrer Reise durch die Grand Line.
Manga- und Anime-Fans wird aber aufgefallen sein, dass ihr treuer Begleiter nirgendwo in der Netflix-Serie aufzufinden ist: Die Rennente Karuh hat keinen Auftritt in der zweiten One Piece-Staffel. Für die nächste ändert sich das aber, wie Showrunner Joe Tracz im Interview mit IGN erklärt.
Story-Gründe für die fehlende Ente
Zunächst äußerte sich Tracz aber, warum Karuh überhaupt aus der zweiten One Piece-Staffel gestrichen wurde:
Wir haben Karuh in Staffel 2 hineingeschrieben. Ursprünglich war Karuh schon im ersten Entwurf von Staffel 2 dabei. Irgendwann im Autorenraum habe ich gesagt: 'Ich werde diese Serie nicht machen, wenn wir Karoo streichen müssen', weil ich Karuh einfach liebe.
Und am Ende mussten wir dann doch die Entscheidung treffen, was Karuh betrifft – das hängt ein bisschen mit der Geschichte zusammen.
Der Knackpunkt: Es hätte laut Tracz der Glaubwürdigkeit geschadet, wenn diese als Undercover-Agentin der Baroque-Firma eine gelbe Ente mitgeschleppt hätte - oder in anderen Worten: Welche mafiöse Organisation wäre denn noch als "ruchlos" ernstzunehmen, wenn diese einfach so ein quietschbuntes Haustier erlaubt?
Immerhin stellten die Netflix-Showrunner rund um Tracz sicher, dass Karuh wenigstens namentlich erwähnt wird - Fans sollten nicht glauben, dass die One Piece-Umsetzung die Rennente vergessen hätte.
Dafür ist zumindest symbolisch auch der kleine Wagen da, der einen Mini-Auftritt auf Whiskey Peak hat und eigentlich von Karuh gezogen wird.
Lange müssen wir uns aber nicht mehr gedulden, um Vivis treuen Begleiter auch auf der Netflix-Bildfläche zu sehen: Wie Tracz verspricht, müssen wir uns "keine Sorgen machen - er ist in Alabasta" und wird entsprechend in der bereits angekündigten dritten Staffel zu sehen sein.
Welche Wünsche habt ihr zur "Schlacht um Alabasta", um die es in One Piece-Staffel 3 gehen wird?
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