One Piece: Oda kündigte schon vor 17 Jahren einen ganz bestimmten Piraten mit einer Augenklappe an und es könnte Joy Boy sein

One Piece nimmt gerade sowohl im Anime als auch im Manga richtig Fahrt auf. In der neuen Anime-Folge wird die wahre Identität einer bestimmten CP0-Agentin enthüllt, wodurch die Geschichte eine drastische Wendung nimmt. Auch im Manga sorgten die letzten Kapitel für große Highlights in der Geschichte. Denn Vegapunk hat einiges zum Void-Jahrhundert und Joy Boys Identität verraten.

Mit den neuen Informationen zu Joy Boy wurden Fans auf eine 17 Jahre alte Aussage von Eiichiro Oda über einen Piraten mit einer Augenklappe aufmerksam, die sich jetzt womöglich bald bewahrheiten wird.

Der Pirat mit der Augenklappe wird in der finalen Saga auftauchen

Oda betonte damals in der Aussage, dass ein Pirat mit Augenklappe in der finalen Saga der Geschichte auftauchen wird. Zusätzlich sprach er davon, dass er zuvor noch nie einen solchen gezeichnet habe.

Dabei muss man allerdings anmerken, dass nicht jeder x-beliebige Pirat in One Piece typische Merkmale wie eine Hakenhand oder ein Holzbein haben darf, sondern nur bedeutsame Figuren. Crocodile hatte beispielsweise die Hakenhand und Zeff das Holzbein.

Der Pirat mit der Augenklappe wird also beim Auftritt höchstwahrscheinlich eine wichtige Persönlichkeit in der Welt von One Piece sein.

Oda könnte von Joy Boy gesprochen haben

Spoilerwarnung! In den folgenden Abschnitten befinden sich Spoiler zu den aktuellen Manga-Kapiteln von One Piece.

Die letzte Seite des aktuellen Manga-Kapitels 1114 sorgt für einen der bedeutendsten Momente in der Geschichte von One Piece: Es verrät, dass Joy Boy der allererste Pirat war. Das ist jedoch nicht alles, Joy Boy soll zudem einen elastischen Körper wie Sonnengott Nika gehabt haben und vor 900 Jahren in einem "fortgeschrittenen" Königreich geboren worden sein. Um welches es sich handelt, wurde allerdings noch nicht bekannt gegeben.

Der Manga befindet sich bereits in der finalen Saga der Geschichte und mit dem starken Fokus auf Joy Boy, ist es durchaus möglich, dass es sich bei dem Pirat mit der Augenklappe um ihnhandeln wird.

Wie wahrscheinlich ist es, dass das zutrifft? Es handelt sich nur um eine Spekulation. Theoretisch könnte auch jeder andere Charakter in der aktuellen Arc eine Augenklappe bekommen. Laut weiteren Fan-Theorien könnte es sich bei dem Piraten auch um Blackbeard oder Ruffy selbst handeln. Von Blackbeard bis hin zu Dragon sind grundsätzlich alle Figuren möglich. Wer wirklich am Ende der Augenklappen-Pirat ist, wird sich nun während dem Verlauf der Geschichte zeigen.

Welche Theorien habt ihr zum geheimnisvollen Pirat mit der Augenklappe in One Piece?