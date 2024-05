Neue One Piece-Folge enthüllt Stussys wahre Identität und zeigt zum ersten Mal ihre mysteriösen Kräfte

Die geheimnisvolle Stussy ist nicht für die sie ihre CP0-Kollegen halten. (Bild: © Toei Animation)

Der One Piece-Manga hat bereits in den letzten Wochen mit seinen neuen Kapiteln für große Höhepunkte gesorgt. Eiichiro Oda ist scheinbar nicht zu stoppen. Während sich der Manga in seiner finalen Phase der letzten Saga befindet, gibt es auch im Anime große Enthüllungen.

Spoilerwarnung! In den folgenden Abschnitten gibt es Spoiler zu einem CP0-Charakter mit seiner Identität und seinen Kräften. Zusätzlich wird die Handlung von Folge 1104 besprochen.

Neue One Piece-Folge endet mit einer großen Enthüllung

In der aktuellen Anime-Folge 1104 gibt es einen großen Wendepunkt. Zum einen sind emotionale Momente mit Bonney und Bär zu sehen, zum anderen müssen sich Zorro und Brook nun Kaku, Lucci und den Seraphims stellen. Dabei steht eine bestimmte CP0-Agentin im Rampenlicht: Stussy.

Obwohl sie bisher an der Seite von Lucci und Kaku gekämpft hat, fällt sie ihren Kameraden plötzlich in den Rücken und setzt sofort einen von ihnen außer Gefecht. Da stellt sich natürlich die Frage: Wer ist Stussy wirklich und warum stellt sie sich plötzlich gegen Kaku und Lucci?

Stussy verwandelt sich und setzt Kaku außer Gefecht

In der Episode kommt es zum Kampf zwischen Zorro und den Seraphims, die auf der Seite der Geheimagenten des Cipher Pols stehen. Dabei greifen die Antagonisten nicht nur die Strohhüte , sondern auch noch das Labor an. Während des Angriffs gibt es plötzlich eine schockierende Wendung.

Stussy entledigt sich ihres weißen Mantels und setzt Kaku mit einem Biss in den Nacken außer Gefecht und macht später dasselbe mit ihren ehemaligen Agenten-Kollegen. Sie sieht dabei außerdem anders aus als sonst, mit Flügeln auf dem Rücken und spitzen Zähnen, wie ein Vampir sie besitzt.

Wer ist Stussy?

Stussy zeigt ihr wahres Gesicht. (Bild: © Toei Animation)

Stussy kannten wir bis zur aktuellen Folge nur als mysteriöse Frau und Agentin der Geheimorganisation Cipher Pol Nummer 0. In der neuesten Episode wird ihre wahre Identität enthüllt: Sie ist der erste erfolgreiche Klon von MADS.

MADS ist eine Wissenschaftler-Truppe, die vor rund 24 Jahren aktiv war. Die Gruppe wurde von Vegapunk geleitet und nannte sich selbst das Labor für Friedensforschung. Die bisher bekannten Mitglieder waren Vegapunk, Judge Vinsmoke, Ceasar Crown, Queen und Buckingham Stuss.

Stussy ist also nicht nur der Klon von irgendeiner Person, sondern der Klon der berüchtigten Miss Buckingham Stuss selbst, einem ehemaligen Mitglied der Rock-Piratenbande.

Zusätzlich liefert die Folge auch einen Vorgeschmack auf Stussys Kräfte, die bisher geheim gehalten wurden. Es wurde allerdings noch nicht enthüllt, ob es sich bei diesen um Fähigkeiten einer Teufelsfrucht oder Modifikationen von MADS handelt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Jedenfalls ist sie in der Lage, mit ihren Kräften starke Agenten wie Kaku und Lucci nur mit einem Biss auszuschalten, mit dem sie ihnen das Blut aussaugt. Mit ihren Flügeln und der Fähigkeit erinnert sie sehr an eine Vampirin oder einen Sukkubus. Da sie als Königin des Vergnügungsviertels in der Unterwelt bekannt ist, deckt sich das mit der Beschreibung eines Sukkubus.

Sukkubusse sind laut Volkssagen Dämonen von weiblicher Gestalt. Sie sind dafür bekannt, Männer zu verführen und deren Lebensenergie auszusagen.

Mit Stussys neuem Erscheinungsbild und ihrem Design in Kombination mit ihrem Ruf in der Unterwelt könnte es sich um eine Teufelsfrucht mit Vampir- oder Sukkubus-Kräften handeln - falls es tatsächlich eine Teufelsfrucht ist.

Wie gefiel euch die neueste Episode zu One Piece und wusstet ihr bereits von Stussys wahrer Identität?