One Piece: Nach über 1000 Kapiteln verrät Oda, auf welchem Planeten das Abenteuer von Ruffy und Co. spielt - und nein, es ist nicht unsere Erde

One Piece begeistert seine Leser*innen seit über 25 Jahren mit actiongeladenen Kämpfen, vielfältigen Charakteren und einem unvergleichbaren Worldbuildung. Die Geschichte der Welt spielt insbesondere in der finalen Saga eine große Rolle und wird nach und nach aufgerollt. Deswegen ist es schon irgendwie absurd zu merken, dass der Name der Welt, die so interessant aufgebaut wird, nie offiziell bestätigt wurde. Bis jetzt.

Oda verrät, wie die Welt von One Piece heißt

In der 111. SBS-Ausgabe – dem Format, in dem Eiichiro Oda auf Leser*innenfragen eingeht – verrät der Mangaka, wie der Planet heißt, auf dem One Piece spielt. Es handelt sich dabei um den Blauen Planeten (青色の星), der je nach Leseweise in der originalen Sprache Japanisch auch als Blauer Stern gedeutet werden kann.

Dadurch bestätigt Oda endlich offiziell, dass One Piece bestimmt nicht auf unserer Erde spielt, sondern auf einem fiktiven Planeten.

Der Name des Planets wurde bereits vor über 500 Kapiteln genannt

Wenn euch der Name irgendwie bekannt vorkommt, dürftet ihr besonders tief in der One-Piece-Lore sein, oder aber auch einfach ein sehr gutes Gedächtnis haben. Der X-User und Insider newworldartur bemerkt nämlich, dass der Name des Blauen Planeten bereits in der Cover-Story Kapitel 472 gefallen ist.

In diesem Reddit-Beitrag könnt ihr den Namen in der Beschreibung des ersten Bilds ablesen:

In der Cover-Story “Enels große Space-Operation“ begibt sich der Antagonist des Skypiea Arcs mit seiner Arche auf den Mond und entdeckt so einiges über die hiesige Mondstadt sowie die dort angesiedelten Roboter namens Automata.

Auf dem Cover von Kapitel 472 erfährt Enel, dass der Name der Mondstadt Birka lautet und die ehemaligen Anwohner sie aufgrund fehlender Ressourcen verlassen haben, um sich zum Blauen Planeten zu begeben – eben dem Planeten, auf dem One Piece spielt.

Das wissen wir über den Blauen Planeten

Die Welt von One Piece besteht größtenteils aus Wasser. Die Red Line ist der einzig übrig gebliebene Kontinent. Die Bewohner*innen des Planeten leben auf den zahlreichen, verteilten Inseln.

Die Red Line bildet zusammen mit der Grand Line die Grenzen der vier Meere, auf denen sich ein Großteil der Bevölkerung befindet: dem North Blue, West Blue, South Blue und East Blue. Die Grand Line ist wie die Red Line nämlich für gewöhnliche Menschen nicht überquerbar.

Auf der Red Line befindet sich die heilige Stadt Mary Geoise, auf der die Weltregierung ihren Sitz hat. Außerdem ist sie der einzige Punkt, an dem Reisende zur Grand Line übergehen können. Da die Grand Line keine Grenze auf der Oberfläche besitzt, übernimmt der sogenannte Calm Belt diese Funktion.

Darin befinden sich unzählige Seekönige – gewaltige, gefährliche Fische – die Reisende am Überqueren hindern. Lediglich die Marine hat dank des Wissenschaftlers Dr. Vegapunk einen Weg gefunden, den Calm Belt unbeschadet zu überqueren.

Achtung, Spoilergefahr! Im folgenden Abschnitt verraten wir eine Information zum Blauen Planeten, die Dr. Vegapunk erst im Egghead Arc bekanntgibt.

Es war auch Dr. Vegapunk, der im Egghead Arc (Manga-Kapitel 1115) verraten hat, dass im leeren Jahrhundert der Meeresspiegel um 200 Meter gestiegen ist und einen Großteil des Blauen Planeten im Wasser hat versinken lassen.