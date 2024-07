One Piece: Oda zeigte schon viel früher, wie die Strohhüte im europäischen Mittelalter aussehen würden

Auch in einem mittelalterlichen Look wäre der dehnbare Held in One Piece ein König. Da freut sich der anstrebende Könog der Piraten natürlich! (Bild: © Toei Animation)

Eiichiro Oda hat in letzter Zeit die ersten Entwürfe zu Ruffy und seinen Freunden vor der Entstehung von One Piece enthüllt. Dabei war deutlich zu erkennen, dass der Mangaka schon die Charakterzüge und ihre Persönlichkeiten ausgearbeitet hatte. Nur die Namen und einige Details wurden nochmal überarbeitet, bevor aus dem Prototypen “Forward” die beliebte Manga-Reihe und Anime-Serie One Piece entstand.

Diese neuen Informationen zu den ersten Entwürfen für die One Piece-Strohhüten werfen ein ganz anderes Licht auf eine sehr alte Zeichnung aus Kapitel 699.

Oda plante wohl damals schon ein mittelalterliches Fantasy-Setting für One Piece

Wie bereits in unseren anderen Artikeln erwähnt, ging Oda bereits mit seinen ersten Entwürfen zu Ruffy, Sanji und Zorro in eine ganz anderen Richtung als ihr jetziges und finales Design in One Piece aussieht.

Das ist jedoch nicht das einzige Mal, dass Oda dieses Konzept gezeichnet hat, denn die besondere colorierte Zeichnung aus dem Manga-Kapitel 699 ist ebenfalls eine kleine Hommage an seine damalige Idee rund um Ritter, Samurai, Diebe und einen Drachen.

One Piece-Fan und X-User @pewpiece kramte die alte Zeichnung von Oda aus den tiefen der Vergangenheit wieder aus und hier könnt ihr es sehen:

Auf dem Bild hat Oda der ganzen Strohhutpiraten-Bande einen mittelalterlichen Ritter-Look verpasst. Während Ruffy selbstverständlich in schickem Umhang und mit Krone als König dargestellt wird, sind alle anderen Crewmitglieder bis auf Nami in kompletter Ritterrüstung gekleidet. Die Navigatorin selbst trägt ein edles Kleid. Sowohl im Hintergrund als auch im Vordergrund sind Drachen zu sehen.

Aufgrund der neuen Enthüllung zum damaligen Prototypen zu One Piece namens “Forward” und den Ideen in seinem Manuskript für Great Swordsmen, ist diese Zeichnung eine liebevolle Hommage von Oda selbst an seine eigenen ersten Entwürfe und Ideen zu One Piece.

Wie gefällt euch die Vorstellung eines mittelalterlichen One Piece mit nur Rittern, Samurai und Drachen?