One Piece-Editor enthüllt 30 Jahre altes Design für Ruffy - und Fans hoffen, dass er als Joy Boy zurückkommen könnte

Ruffy existiert schon ziemlich lange, wurde aber ursprünglich für ein anderes Manga-Projekt geschaffen.

One Piece feiert schon in wenigen Tagen seinen 27. Geburtstag. Das ist eine Menge Zeit, die wir inzwischen mit Strohhutpirat Ruffy verbracht haben. Dabei ist der Charakter aber eigentlich noch ein Stück älter.

Ursprünglich hatte er nämlich einen anderen Namen und war für ein anderes Manga-Projekt von Eichiiro Oda geplant. Odas erster Editor hat genau diese Skizzen von "Proto"-Ruffy jetzt mit der Welt geteilt.

Ruffy hieß ursprünglich Monkey D. Pao

Seinen ersten Auftritt hatte Ruffy in Odas Kurzgeschichte Romance Dawn, die als eine Art Vorläufer zu One Piece gilt. Dabei wurde der Charakter aber schon viel früher konzipiert, nämlich für das unveröffentlichte Werk "Forward" des damals 19-jährigen Eichiiro Odas.

Hier trug Ruffy noch den Namen Monkey D. Pao und sah auch ein wenig anders aus, als wir ihn heute kennen. Besonders auffällig: Das Fehlen der Narbe unter dem Auge und des Strohhutes, der ihm seinen Spitznamen verleiht:

Trotzdem lassen sich hier schon ziemlich deutliche Ähnlichkeiten zu Ruffy erkennen, sein Kopftuch etwa hat das Muster einer Teufelsfrucht. Seine Fähigkeiten werden beschrieben als: "Er kann sich strecken und schlafen."

Auch der weibliche Charakter rechts auf der Skizze hat deutliche Ähnlichkeit mit Nami – oder zumindest mit Silk, dem Prototyp von Nami aus Romance Dawn. Hier hieß sie allerdings je nach Fan-Übersetzung noch Rezel oder Rizeru (was gesprochen ebenfalls Rizel wäre).

Daneben gibt es auch noch einen Charakter namens Merry, der als "Geist des Gummibaums" bezeichnet wird und 5008 Jahre alt ist. Er hat außerdem ein charakteristisches Lachen, das dem von Nika ähneln soll.

Könnte Pao noch einen Auftritt als Joy Boy bekommen?

Interessanterweise ist das Design von Pao ungefähr zur gleichen Zeit wie das von Ryuma entstanden, der zuerst in Odas Kurzgeschichtensammlung Wanted! einen Auftritt hatte und später auch in One Piece auftauchte.

Entsprechend spekulieren einige Fans auf X/Twitter und Co. unter den Zeichnungen, dass auch Monkey D. Pao noch einen Auftritt in One Piece bekommen könnte – abseits davon, dass er schon als Ruffy Teil der Geschichte ist. Besonders Joy Boy ist hier eine beliebte Theorie, immerhin wissen wir noch immer nicht sicher, wie der erste Pirat aussah.

Würde euch dieses alte Ruffy-Design für Joy Boy gefallen oder wünscht ihr euch etwas komplett anderes?