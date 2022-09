One Piece Odyssey: Anime-RPG mit Zelda-Elementen jetzt für PS4 & PS5 vorbestellen

Mit One Piece Odyssey erscheint am 13. Januar 2023 eine neue Spieleumsetzung der berühmten Manga- und Anime-Reihe. Das Action-Rollenspiel könnt ihr jetzt bereits bei MediaMarkt und Saturn vorbestellen, zumindest in den Versionen für PS4 & PS5. Bei Amazon ist bislang nur die PS4-Version zu finden. Die ebenfalls geplanten Versionen für Xbox Series und PC sind bislang noch nirgendwo aufgetaucht, auch von der angekündigten Deluxe sowie der Collector’s Edition fehlt bisher jede Spur. Der Preis für die Standard-Version liegt sowohl für PS4 als auch für PS5 bei 69,99€:

Bei MediaMarkt, Saturn und Amazon besteht eine Preisgarantie: Sollte das Spiel bis zum Erscheinungstermin noch günstiger werden, zahlt ihr den günstigeren Preis und bekommt die Differenz zurückerstattet. Geliefert wird pünktlich zum Release.

Was ist der Preorder-Bonus?

Als Preoder-Bonus gibt es laut der Ankündigung von Bandai Namco Europe neben ein paar kleineren Ingame-Ressourcen wie Energie-Äpfeln ein Outfit-Set für die wichtigsten Protagonist*innen des Spiels. Dieses orientiert sich an den Outfits der Figuren vor dem Zeitsprung, wie man sie aus den ersten gut 500 Folgen der mittlerweile mehr als 1000 Folgen umfassenden Serie kennt.

Auf den Produktseiten von MediaMarkt, Saturn und Amazon wird der Preorder-Bonus bislang noch nicht erwähnt. Er wurde allerdings auch erst kürzlich angekündigt und ist nicht an spezielle Shops gebunden. Deshalb gehen wir davon aus, dass er auch bei diesen Händlern enthalten sein wird.

Was ist überhaupt One Piece Odyssey?

One Piece Odyssey ist ein Action-Rollenspiel, das auf einer eigens für es erschaffenen Inselwelt namens Waford spielt, auf der Ruffy und seine Crew gestrandet sind. Die Insel enthält viele neue Charaktere und Monster, die zum Teil von Eiichiro Oda, dem Schöpfer der Mange-Vorlage, entworfen wurden. Insgesamt neun der Strohhutpiraten um Ruffy werden wir selbst spielen können.

Beim Kampfsystem setzt One Piece Odyssey auf klassische rundenbasierte JRPG-Gefechte, wobei wir Stärken und Schwächen unserer Gegner sowie der eigenen Charaktere ähnlich wie in Pokémon stets gut ausnutzen müssen. Auch Spezialattacken, bei denen unsere Crew zusammenarbeitet, soll es geben. Das Gameplay besteht aber nicht nur aus Kämpfen, sondern soll auch Elemente enthalten, die stark an The Legend of Zelda: Breath of the Wild erinnern. So soll es Dungeons geben, in denen wir knifflige Rätsel lösen.

Mehr Infos zu One Piece Odyssey haben wir euch hier zusammengefasst:

9 2 Mehr zum Thema One Piece Odyssey: Alle Infos zu Release, Charakteren, Gameplay und mehr