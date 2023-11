'Ich heule vor Lachen': Gigantischer One Piece-Ballon wird auf Parade gegen Baum manövriert und geht sofort kaputt

Der Ruffy-Ballon ist nicht lange heile geblieben.

Spätestens nachdem Ruffy aus One Piece seine mächtige Gear 5 entfacht hat, könnte man meinen: Den Typen haut so schnell nichts um. Nun ja ... auf der gestrigen Parade in New York City hat der Strohhut-Pirat endlich seinen wahren Erzfeind gefunden, nämlich einen Baum, oder wenn man noch gemeiner sein möchte: einen lausigen Ast (via Comicbook).

Gigantischer Ruffy-Ballon geht viral, nachdem er auf Parade mit Baum kollidierte

Was genau passiert ist? Am 23. November 2023 fand die jährliche Macy's Thangsgiving-Parade in New York City statt. Zur Begeisterung vieler Anime-Fans wurde dabei auch ein gigantischer Ruffy-Ballon durch die Straßen des Big Apple geführt. Allerdings dauerte es nicht lange, bis die Freude der One Piece-Enthusiast*innen in Bestürzung beziehungsweise Belustigung umschlug.

Hut ab! Im unteren Video, das User @JohnnySpittin auf der Plattform X gepostet hat, sehen wir wie der Ruffy-Ballon gegen einen Baum manövriert wird. Der gigantische Hut des Piraten bekommt sofort einen Riss und Luft entweicht:

Offensichtlich ist der Ruffy-Ballon viel zu groß, um durch die engen Straßen von New York City geführt zu werden. Nach Angaben eines Kommentators aus diesem Video ist der Ballon übrigens 50 Fuß also circa 15 Meter hoch.

Andere Videos zeigen, wie der Gigant an einer Straßenlaterne hängen bleibt und damit die gesamte Parade aufhält:

Ende August 2023 erschien die One Piece Live-Action-Show auf Netflix, wodurch die Serie noch einmal einen gigantischen Aufschwung erhalten hat. Ruffy und seine Strohhutpiraten schafften es am Releasetag (31. August) direkt auf Platz 1 der meistgesehenen Netflix-Serien von insgesamt 50 Ländern.