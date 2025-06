One Piece-Manga macht ausgerechnet während eines großen Höhepunkts eine Pause und Fans müssen jetzt Geduld haben

(Bild: © Eiichiro Oda, Shueisha / Toei Animation)

Eiichiro Oda gibt beim Release der letzten Manga-Kapitel von One Piece so richtig Gas, denn Schlag auf Schlag folgen schockierende Plottwists und unerwartete Höhepunkte in der Elban-Arc. Aber nach den nächsten Highlights gibt's erst mal eine Unterbrechung.

Spoilerwarnung! In den folgenden Abschnitten befinden sich Spoiler zu den aktuellen Ereignissen und Plottwists auf Elban.

In Kapitel 1149 hatte Imu seinen großen Auftritt im Körper von Gunko, in Kapitel 1150 kam es dann zum angeteasten Angriff vom großen Antagonisten Imu, der die Riesen-Krieger mit Leichtigkeit mithilfe seiner Fähigkeiten zu seinen dämonischen Untertanen gemacht hat und das kommende Kapitel soll laut Insider mit einem Cliffhanger aufhören!

Als ob Fans nicht schon aufgrund der aktuellen Ereignisse auf heißen Kohlen sitzen, nimmt sich Eiichiro Oda zusätzlich noch eine verdiente einwöchige Pause, bevor es mit Kapitel 1152 weitergehen wird.

Das Timing für die Pause könnte dieses Mal nicht schlechter sein

Auf Elban geht im Moment die Post ab und das nicht gerade im guten Sinne für die Riesen-Krieger und die Strohhüte. Obwohl Gaban mit seinem Angriff auf den göttlichen Ritter Sommers bewiesen hat, dass er sie schlagen konnte, ist er trotzdem aus Liebe zu seinem Sohn außer Gefecht gesetzt worden.

Imu lässt die Hölle auf Erden auf Elban los und von Ruffy fehlt jede Spour! (Bild: © Eiichiro Oda, Shueisha / Toei Animation)

Die Strohhüte abseits von Franky, Sanji, Zorro und Ruffy sind ebenfalls gefesselt und können gegen die Machenschaften des göttlichen Ritterordens nichts ausrichten. Von den anwesenden Strohhüten fehlt jede Spur und zu guter Letzt betritt sogar Oberfiesling und Antagonist Imu selbst die Bühne – zumindest in Form von Gunkos Körper!

Als ob das nicht schon schlimm genug wäre, hat Imu im neuesten Kapitel 1150 mit seinen Fähigkeiten Boogey, Woogey und die restlichen anwesenden Riesen-Krieger*innen mithilfe seines “Dämonenvertrags” und “Domi Reversi” zu dämonischen Krieger*innen gemacht, die nun für ihn kämpfen. Sie sollen in seinem Namen Jarul töten.

Dass gerade auf Elban die Hölle losgebrochen ist, wäre also fast eine Untertreibung der Geschehnisse und Fans können die Spannung kaum aushalten. Immerhin sind enge Verbündete der Strohhüte zu Feinden geworden und zu Ruffy und Co. gab es schon für eine Weile keine neuen Informationen.

Eiichiro Odas Pause nach dem nächsten Manga-Kapitel 1151 könnte also nicht zu einem noch schlechteren Zeitpunkt kommen.

Vor der Pause wird es zu einem Kampf kommen und Fans müssen sich auf einen Cliffhanger gefasst machen

Ruffy und Co. werden in den nächsten Kapiteln womöglich auf Imu stoßen! (Bild: © Eiichiro Oda, Shueisha / Toei Animation)

Laut den bereits geleaktem Manga-Kapitel auf Reddit schafft es Chopper mit seinem Guard point Gaban vor dem harten Aufprall nach dem Sturz aus dem Sonnenreich noch zu retten. Der verletzte ehemalige Roger-Pirat wird zu Gerd und den anderen gebracht, um verarztet zu werden. Durch Chopper erfahren Ruffy und Co, was eigentlich auf der Sonnenebene aktuell passiert und, dass die Kinder entführt wurden.

Nicht wenige Momente später spüren die anwesenden Strohhüte, Hajrudin und Loki Imus immenses Haki auf Elban, nachdem dieser den Befehl gab, Elban dem Boden gleich zu machen bis der Wille der noch verbliebenen Bewohner gebrochen ist.

Ruffy bricht Chopper in seiner panischen Erklärung ab und versichert ihn, dass er es verstanden hat. Es scheint als würde sich Ruffy und Co. sich auf einen Kampf auf Imu gefasst machen.

Was auch immer Eiichiro Oda mit Kapitel 1151 vor seiner Pause vorhat, eins ist sicher: Das nächste Kapitel wird Fans mit einem Cliffhanger vom Hocker hauen.

Das Gute an der ganzen Sache? Nach so umfangreichen Ereignissen in der Elban-Arc und regelmäßigen Updates der Kapitel hat sich der One Piece-Schöpfer diese kurze Pause reichlich verdient und zum Glück müssen Fans nur eine Woche ohne ein neues Kapitel aushalten, denn Kapitel 1152 erscheint schon am 22. Juni 2025.

Wie gefällt euch die Elban-Arc bisher und was wird eurer Meinung nach als Nächstes in One Piece passieren?