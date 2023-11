Zum Black Friday gibt's One Piece so günstig wie noch nie!

Die ersten beiden Staffeln und den neuesten Kinofilm gibt's grade günstig zu schnappen

Anime auf DVD oder BluRay zu kaufen kann manchmal ein happiger Kostenaufwand sein. Nicht anders ist es bei One Piece, wo ihr bei all den Boxsets ordentlich Geld ausgeben könnt. Deshalb sind Angebote wie aktuell auf Amazon umso wertvoller. Dort bekommt ihr die ersten beiden One Piece Boxsets erstmals für unter 50€ zu einem historischen Tiefpreis!

Falls ihr den neuesten One Piece Spielfilm "One Piece: Red" im Kino verpasst haben solltet, ist das eine gute Gelegenheit ihn zu Hause nachzuholen, denn er ist ebenfalls zu einem absoluten Bestpreis reduziert.

Die ersten Abenteuer der Strohhüte

In der ersten Staffel wird, wie man es erwartet, das Fundament für die Strohhutbande gesetzt. Ihr erfahrt, warum Ruffy zum Pirat wird, wie er seine Crew zusammenstellt und was Zoro, Lysopp, Sanji und Nami überhaupt dazu bewegt das gefährliche Piratenleben einzuschlagen.

In der ersten Staffel bekommt ihr die mitunter prägendsten Momente der Strohhüte mit

Die erste Staffel ist auf Amazon sowohl in der DVD Fassung als auch die Blu-Ray Neuauflage reduziert. Der Unterschied zur DVD? Dort ist zum ersten mal die japanische Synchro mit dabei und das die Folgen in HD sind, ist natürlich selbstverständlich.

In Boxset 2 sind alle Folgen der Arlong Park Arc enthalten. Der Fokus liegt auf der Hintergrundgeschichte von Nami und beleuchtet das Schicksal ihres Heimatdorfs Kokos, das unter der Erpressung von Arlong schwer leidet. Die Staffel ist übrigens auch die Vorlage für die bestätigte zweite Staffel der Netflix Live Action Verfilmung, auf die ihr euch jetzt perfekt vorbereiten könnt.

So kennen wir die One Piece Schurken: Fies grinsend unschuldige Zivilisten unterdrücken und in Sachen Stärke allen anderen hoffnungslos überlegen.

Für One Piece Fans, die schon etwas fortgeschrittener sind, ist der aktuellste Kinofilm "One Piece: Red" zum Bestpreis reduziert. Auch wenn die Filme von der Hauptgeschichte losgelöst sind, ist es klar von Vorteil, wenn man die anderen Mitglieder der stetig wachsenden Strohhut-Piratenbande kennt. Vor allem in diesem Film dreht es sich viel um den legendären Piraten Shanks, einer der wichtigsten Figuren für die Hauptgeschichte.