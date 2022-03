One Piece RED: Filmposter enthüllt mysteriöse neue Figur und so sieht sie aus

One Piece feiert 25 Jahre Jubiläum und tischt ordentlich auf. Gestern wurde mit One Piece Odyssey nicht nur ein völlig neues RPG für PS4, PS5, Xbox Series S/X und PC angekündigt, wir haben noch einen ganzen Schwung anderer Neuigkeiten bekommen. Wie zum Beispiel das erste Poster zum kommenden Anime-Film One Piece RED, auf dem eine bisher unbekannte Figur im Mittelpunkt steht. Die mysteriöse Person scheint eine wichtige Rolle zu spielen.

Das ist die mysteriöse Hauptfigur im One Piece-Film

Charakter-Poster zum Film enthüllt: Beim gestrigen, sehr umfangreichen und vollgestopften One Piece-Livestream wurde unter anderem das erste richtige Poster zum kommenden Anime-Film One Piece RED enthüllt. In der Mitte des Posters prangt die neue Figur, die offenbar eine besonders wichtige Rolle einnimmt. Hier könnt ihr euch das Poster ansehen:

Wer ist das? Wie die Figur heißt, die hier zu sehen ist, wurde nicht verraten. Wir wissen jetzt zwar, wie sie aussieht, aber sonst immer noch so gut wie nichts. Allerdings war die Person auch schon im ersten kleinen Mini-Teaser und zumindest schemenhaft auf diesem Poster zu sehen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Worum geht's in One Piece RED? Das bleibt leider ebenfalls noch ziemlich unklar. Im Teaser wird die Stimme des Charakters erwähnt und wir sehen kurzzeitig Shanks, der offenbar von einer klauenbewehrten Tatze angegriffen wurde. Zudem ist auf dem neuen Poster der Schriftzug "Hey Ruffy, hör auf, ein Pirat zu sein!" zu lesen.

Wann startet der Film im Kino? In Japan ist es am 6. August soweit. Wann und ob der One Piece-Film RED überhaupt in internationalen Kinos läuft, steht wohl noch nicht fest.

Noch mehr One Piece zum Jubiläum

Fast schon nebenbei wurde enthüllt, dass Peter Gadiot (Yellowjackets) in der Netflix-Serie Shanks spielt. Der zugehörige Tweet ist mittlerweile allerdings wieder gelöscht worden. Außerdem wurden Bilder zum 25-jährigen One Piece-Jubiläum sowie zum Kartenspiel enthüllt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Alle Infos zum eben erwähnten neuen RPG One Piece Odyssey findet ihr hier. Die Story stammt von One Piece-Erfinder und Zeichner Eiichiro Oda höchstpersönlich, der auch einige Charakter-Designs beigesteuert haben soll. Das Spiel erscheint der offiziellen Ankündigung noch dieses Jahr und dreht sich darum, dass Ruffy und die Strohhutpiratenbande auf einer Insel gestrandet sind.

Wie findet ihr die One Piece-Ankündigungen? Worauf freut ihr euch am meisten?