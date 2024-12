One Piece-Leaks enthüllen zwei weitere Ritter der Götter und zeigen, wer sich hinter der Schwertkämpfer-Silhouette aus Kapitel 1121 versteckt hat

Ruffy und die restlichen Strohhüte müssen sich auf mächtige Gegner gefasst machen. (Bild: © Eiichíro Oda / Shueisha, Toei Animation)

Obwohl sich das Magazin Shonen Jump offiziell in der Feiertagspause befindet und es keine neuen One Piece-Kapitel bis zum 3. Januar 2025 geben soll, scheint Oda nichtsdestotrotz fleißig im Hintergrund weiter an seinem Manga zu arbeiten – denn es sind trotz der Feiertage Leaks zu Kapitel 1135 im Internet aufgetaucht!

Spoilerwarnung! In den folgenden Abschnitten befinden sich Spoiler zum noch nicht veröffentlichten One Piece-Kapitel 1135. Solltet ihr also bisher nicht so weit gelesen haben oder auf die offizielle Veröffentlichung warten wollen, werden euch die folgenden Abschnitte wichtige Informationen im Kapitel vorwegnehmen.

Laut Leaks zum kommenden Kapitel 1135 droht den Strohhüten ein gefährlicher Kampf mit zwei Rittern der Götter und einer wurde bereits mit einer Silhouette und einem Schwert am Ende von Kapitel 1121 angeteast. Demnach sieht er einem rothaarigen Schwertkämpfer verdächtig ähnlich!

Shanks “Zwillingsbruder” ist der mysteriöse Schwertkämpfer, der im finalen Rennen um das große One Piece angeteast wurde

Schon seit Kapitel 907 kam immer wieder die Theorie auf, dass Shanks entweder einen Zwillingsbruder hat oder ein Verräter ist. Grund für die Annahme ist eine Figur, die ihm sehr ähnlich sieht und die mit den Fünf Weisen gesprochen hat. Der Haken? Der Shanks-Klon hatte keine Narbe, wie der rothaarige Pirat sie sonst immer hat, was Fans stutzig machte. Schließlich macht Oda selten in solchen wichtigen Momenten zeichnerische Fehler.

Hier könnt ihr mehr zur Theorie von Shanks "Zwillingsbruder" oder Klon lesen:

Mehr zum Thema Kapitel 1134 deutet darauf hin, dass eine beliebte langjährige Fan-Theorie zu Shanks wahr sein könnte von Cassie Mammone

Der Verdacht wird durch One Piece-Fan und X-Nutzer @WorstGenHQ noch weiter bestärkt, der/die eine aussagekräftige Beobachtung in den Leaks gemacht hat: Das Schwert und die Silhouette des “Zwillingsbruders von Shanks” ist nahezu identisch zur Schwertkämpfer-Silhouette eines Mitglieds der Ritter der Götter sowie der angeteasten mysteriösen Figur mit einem Schwert am Ende von Kapitel 1121. Genau die Figur, die sich direkt unter Dragons Panel befand.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Es ist also kaum abzustreiten, dass der Shanks-Klon zu den Rittern der Götter gehört und somit eine wichtige Schlüsselfigur im finalen Rennen um das große One Piece sein wird.

Zusätzlich könnte seine Existenz die langjährige Theorie in der One Piece-Community um den mysteriösen Zwillingsbruder von Shanks endlich bestätigen. Schließlich wurde Shanks selbst ebenfalls auf der letzten Seite des 1121. Kapitels gezeigt, also ist es unwahrscheinlich, dass er ein Verräter ist oder für die Weltregierung arbeitet.

Es ist jedoch wichtig anzumerken, dass es noch keine offizielle Bestätigung zu Shanks Zwillingsbruder-Theorie gibt und es bisher nach wie vor Vermutungen aus der Community sind. Fans müssen also bis zur offiziellen Enthüllung in der Geschichte warten.

Die mysteriöse Frau könnte gefährliche Teufelsfrüchte besitzen und der Grund sein, warum Lokis Augen verbunden sind

Im geleakten One Piece Kapitel 1135 dürfen sich Fans nicht nur auf das sich zuspitzende Mysterium rundum Shanks “Zwillingsbruder” freuen, sondern bekommen auch den ersten Vorgeschmack auf die Stärke der Ritter der Götter. Die mysteriöse Frau an der Seite des “falschen” Shanks, deren Gesicht von Verbänden umhüllt ist, demonstriert ihre Stärke mit nur einem Angriff.

Der verfluchte Prinz und Schande Elbans, Loki. (Bild: © Eiichíro Oda / Shueisha)

Im Verlauf der Geschichte im nächsten Kapitel treffen die zwei Ritter der Götter auf zwei Riesen und erkundigen sich nach dem Aufenthalt von Loki. Als sie abgewiesen wurden, schmeißt die mysteriöse Frau etwas auf einen der Riesen-Krieger, der sich daraufhin in unglaublichem Schmerz windet. Es kursieren Spekulationen in der Community, dass diese beiden Ritter der Götter Teufelskräfte besitzen und etwas mit der Ermordung von König Harald vor 6 Jahren, Lokis Gefangenschaft und dessen Verletzungen an seinen Augen zu tun haben könnte.

Letzten Endes ist abzuwarten, was Eiichiro Oda mit der Einführung dieser beiden Figuren in der Elban-Arc vorhat und wie ihre Verbindungen zu Shanks, Loki und sogar den Riesen auf Elban sind.

Wie ist eure Meinung zur ganzen Shanks Zwillingsbruder-Theorie und wer glaubt ihr, steckt hinter der mysteriösen Frau an seiner Seite?