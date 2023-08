One Piece-Cosplay von Ruffys Gear 5 sieht aus, als käme es direkt aus der Netflix-Serie

Das Cosplay sorgt für Gänsehaut unter den Fans.

Aktuell befindet sich der One Piece-Anime in einer heißen Phase. Nachdem Ruffy an der Schwelle zum Tod stand, hat er seine letzten Kräfte mobilisiert und das Gear 5 aktiviert. Mit dieser besonderen Kraft hat es Kaido nicht mehr ganz so leicht.

Eine Cosplayerin, die in der Vergangenheit schon zahlreiche Kostüme aus dem One Piece-Universum kreiert hat, hat wohl Gefallen an Ruffys neuer Fähigkeit gefunden und ein entsprechendes Cosplay gebastelt.

One Piece: So würde Ruffys Gear 5 in echt aussehen

Auf ihrem Instagram-Account zeigt die Cosplayerin ihr neustes Werk. Zunächst zeigt sie im Video Ruffy in seiner Standardversion mit der riesigen Narbe auf der Brust. Daraufhin hat der Clip einen Schnitt und die Cosplayerin steht in der Gear 5-Version vor der Kamera.

Wie sieht das Cosplay aus? Die Cosplayerin nutzt eine weiße, offene Jacke mit braunen Knöpfen. Um ihre Hüfte hat sie ein lila Tuch gebunden. Sie hat sich außerdem weißte, gekringelte Augenbrauen auf ihre eigenen geklebt.

Das Ergebnis seht ihr hier (via Instagram):

Die weiße Perücke, deren Haare sie gekringelt hat, sieht für die Cosplayerin wie eine Mischung aus einem DBZ-Charakter und Marie Antoinette aus. Für das Cosplay hat sie laut eigenen Angaben nur einen Tag benötigt.

Die Cosplayerin hat außerdem Wolken aus Watte gebastelt, die in der Gear 5-Form um Ruffy herumschweben. In die Watte hat sie eine Lichterkette eingebaut, damit das Cosplay in der Dunkelheit noch spektakulärer aussieht.

Ruffys Gear 5 wurde bereits im folgenden Teaser-Trailer angedeutet:

0:33 One Piece: Teaser-Trailer zeigt Ruffys Gear 5

Ein User schlägt vor, dass das Cosplay noch besser aussehen würde, wenn etwas mehr Volumen in den Haaren wären und die Cosplayerin rote Kontaktlinsen tragen würde. Ruffys Augenfarbe ändert sich nämlich mit seinen neugewonnenen Kräften.

Die Cosplayerin antwortet daraufhin, dass sie mit ihrem Kostüm so zufrieden ist, wie sie es erstellt hat. Andere wiederum finden, dass sie bereits so in einer Live-Action-Adaption zu One Piece auftreten könnte.

Diese Kräfte hat Ruffy mit Gear 5

Mit Gear 5 erwacht endlich Ruffys wahre Teufelsfrucht. Dabei handelt es sich nämlich nicht um die Gum-Gum-Frucht, sondern um die Mensch-Mensch-Frucht, Modell: Nika. Ruffy verwandelt sich in eine Inkarnation des Sonnengottes Nika und überwindet somit die Physik seiner Welt.

Ruffy kann plötzlich seine Körpergröße ändern, seine Gummikraft auf seine Umgebung übertragen und vieles mehr. Im Anime hatte die Kraft nun endlich ihr Debüt.

Was haltet ihr von dem Cosplay? Hättet ihr etwas verändert, damit es mehr wie Ruffys Gear 5 aussieht?