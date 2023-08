Joy Boy erklärt: Ruffys Gear 5 löst ein 800 Jahre altes Versprechen in One Piece ein

Spoilerwarnung: Achtung! Es folgen Spoiler zur One Piece Folge 1070 und später!

Der Wano-Arc in One Piece steuert auf sein Finale zu: In der Folge 1070 und den darauffolgenden Episoden gelang es Ruffy, im Kampf gegen Kaido mit Gear 5 das volle Potenzial seiner Teufelsfrucht zu erwecken.

Zuvor wurde Ruffy allerdings aufs Heftigste niedergestreckt, ehe sein Herzschlag wieder an Fahrt gewann – so sehr, dass sie wie die “Trommeln der Befreiung” klingen.

Nicht zuletzt dadurch wurde klar, dass es sich bei Ruffys Teufelsfrucht nicht, wie ursprünglich angenommen, um die Gum-Gum-Frucht handelt - ihr richtiger Name ist die “Mensch-Mensch-Frucht – Model: Nika”.

Doch während die Trommeln der Befreiung erklangen, nahm der 1.000 Jahre alte Riesenelefant Zunesha einen anderen Namen in den Mund: “Joy Boy ist zurückgekehrt!”

Wer ist Joy Boy?

Joy Boy ist zurückgekehrt!

Joy Boy ist streng genommen keine einzelne Person, sondern ein Titel, der bisher nur einem Menschen zuteilwurde. Der einzige bekannte Träger des Namens war ein Pirat, der zur Epoche der “wahren Geschichte” gelebt hat, also 800 Jahre vor Beginn der Ereignisse von One Piece.

Dieser Joy Boy ist derjenige, der das One Piece selbst auf der letzten Grand-Line-Insel Laugh Tale versteckt hat, der später von Gol D. Roger gefunden wurde und so erst das große Piratenzeitalter in Gang setzte.

Ruffys Gear 5 war vorherbestimmt

Erstmals fand Joy Boy Erwähnung auf der Fischmenscheninsel, auf der sich ein Porneglyph befand - also den Steinquadern, auf denen Botschaften in einer antiken Sprache eingemeißelt sind.

Diese Porneglyphen haben in der Regel wichtige Hinweise über das One Piece oder das verlorene Jahrhundert.

Statt Inhalten über den sagenumwobenen Schatz oder die mysteriöse Epoche fand Crewmitglied Nico Robin allerdings eine Entschuldigung von Joy Boy vor.

In dieser Botschaft bittet Joy Boy um Vergebung, ein Versprechen an die Fischmenschen sowie der antiken Waffe Poseidon gebrochen zu haben – hierbei ging es um den Schutz des Schiffs Noah. Wie genau Joy Boy sein Versprechen nicht einhalten konnte, geht aus der Entschuldigung allerdings nicht hervor.

Wie König Neptun erklärte, versprach Joy Boy allerdings, dass in weiter Zukunft jemand kommen würde, um das Versprechen an seiner Stelle einzuhalten. Wann genau, war zum Zeitpunkt des Fischmenschen-Arcs allerdings nicht bekannt.

Das Porneglyph der Fischmenscheninsel aus Folge 548.

Dafür erhielten wir einige Hundert Episoden später wieder Hinweise auf die Rückkehr Joy Boys, nämlich in Folge 968, der Rückblende zu Rogers letztem Abenteuer auf Laugh Tale.

Hier erklärt Joy Boy in einem Brief, dass er 800 Jahre nach seinem Ableben wieder zurückkehren wird; also genau in dem Zeitraum, in dem wir gerade in der aktuellen One-Piece-Geschichte stehen.

Dadurch, dass es sich bei Joy Boy um einen Titel und weniger eine Reinkarnation oder Ähnliches handelt, steht Ruffys neu erwecktes Gear 5 auch nicht im Widerspruch hierzu.

Ganz im Gegenteil: Was passt besser zu einer Freude und Gelächter bringenden Legende wie Joy Boy, als die Rückkehr der Sonnengottheit Nika, die im Übrigen auch als der “Krieger der Befreiung” bekannt ist?

Kein Wunder also, dass Zunesha Ruffy den Titel “Joy Boy” mit dem Erwachen der Teufelsfrucht verleiht. Ruffy ist somit zeitgleich die Reinkarnation der Sonnengottheit als auch der neue Träger des Titels Joy Boy.

Entsprechend löst die Ankunft von Nika im Zuge von Ruffys Gear 5 also das Versprechen ein, das der ursprüngliche Joy Boy auf den Porneglyphen hinterlassen hat – und die One-Piece-Welt hat ganze 800 Jahre darauf gewartet.