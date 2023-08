One Piece: So sehen die Strohhutpiraten in der Netflix-Serie als Kinder aus

Monkey D. Ruffy wird in der One Piece-Serie auf Netflix nicht nur in diesem Look und Alter zu sehen sein.

Es dauert nicht mehr lange, bis die One Piece-Verfilmung von Netflix zum Streamen bereit steht. Vorab wird natürlich noch einmal kräftig die Werbetrommel gerührt und das bedeutet unter anderem, dass wir Ruffy, Zorro und Co. jetzt auch als Kinder zu Gesicht bekommen. Wie die Figuren in ihrer jüngeren Version aussehen, zeigt der direkte Vergleich mit dem Anime.

One Piece-Fans vergleichen die Kids-Versionen von Ruffy und Co. mit dem Anime

Darum geht's: Falls ihr es nicht mitbekommen haben solltet, lasst euch gesagt sein, dass One Piece bald als Netflix-Serie mit echten Schauspieler*innen erscheint. Das Projekt ist bereits abgedreht und der Release steht schon bald an. Am 31. August geht es schon los und hier könnt ihr euch den neuesten Trailer zur Serie ansehen:

3:07 One Piece: Zweiter Netflix-Trailer zeigt uns mehr Story und Charaktere der Live-Action-Serie

Wie sehen die Kinder-Piraten aus? Wer den Manga gelesen oder die Anime-Serie gesehen hat, weiß, dass wir darin Monkey D. Ruffy, Nami, Lorenor Zorro und einige andere auch als Kinder zu Gesicht bekommen. Das wird auch in der Netflix-Adaption der Fall sein. Während der Look der älteren Charaktere schon länger bekannt ist, gibt es die Bilder der jungen Versionen erst jetzt.

Hier seht ihr den direkten Vergleich zur Anime-Fassung:

So sieht der junge Ruffy in der Live Action-Version von One Piece aus. Offenbar zeigt ihn die Szene hier kurz nachdem er sich selbst mit dem Messer im Gesicht verletzt hat. Rechts daneben könnt ihr den jungen Ruffy aus dem Anime mit Pflaster sehen:

Hier seht ihr den jungen Lorenor Zorro in der Netflix-Version links und aus dem Anime auf der rechten Seite:

Die junge Nami gibt es ebenfalls bereits zu sehen. Komplett mit rotem Haarschopf und derselben Kleidung wie im Anime. Wie gehabt ist hier links die Netflix-Fassung und rechts die Anime-Version:

Auch die Kinderversion von Lysop wird es in der Netflix-Verfilmung von One Piece zu sehen geben. Wie dieser Strohhutpirat in jungen Jahren aussieht, wenn er von einem echten Schauspieler verkörpert wird, seht ihr hier:

Last but not least gibt es hier auch noch einen Vergleich des jungen Sanji mit der Version aus der Anime-Adaption:

Die Reaktionen auf die Bilder fallen in erster Linie ziemlich positiv aus. Die meisten Fans scheinen nach anfänglicher Skepsis mittlerweile zumindest vorsichtig optimistisch zu sein, was die Netflix-Verfilmung angeht.

Das einzige Problem mit den jungen Schauspieler*innen könnte der Zahn der Zeit sein. Viele Rückblenden kommen im Manga erst sehr viel später ins Spiel und wenn die Netflix-Serie überhaupt jemals so weit kommt, wären die Schauspieler*innen zu diesen Zeitpunkten wohl schon deutlich zu alt für ihre Rollen. Vermutlich wird die Verfilmung die Hintergrundgeschichten also vorziehen.

Wie gefällt euch die Besetzung? Freut ihr euch auf die Netflix-Adaption von One Piece?