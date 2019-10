One Piece verpasst Ruffy & Co beeindruckende Samurai-Outfits

One Piece näher sich einem spektakulären Großereignis: Der Angriff von Monkey D. Ruffy und seinen Freunden auf Kaido beziehungsweise dessen Schergen steht offenbar kurz bevor. Um sich darauf gebührend vorzubereiten, zieht Ruffy unter anderem eine neue Samurai-Rüstung an. Die verpasst dem Helden eine ganz besondere Aura und steht auch den anderen, die ihrerseits ähnliche Outfits ausprobieren.

ACHTUNG, es folgen SPOILER zu One Piece!

One Piece: Ruffy, Chopper und Brook probieren Samurai-Rüstungen an

In Kapitel 959 rüsten sich Ruffy und die Strohhutbande gemeinsam mit den Rebellen für den Angriff auf Shogun Orochi, um Wano Country von Kaido zurück zu erobern. Im Zuge dessen probieren Monkey D. Ruffy, Brook und Chopper auch ihre neuen Samurai-Rüstungen an. Die lassen die drei Helden in völlig neuem Licht erstrahlen und sorgen für Begeisterungsstürme bei den umstehenden Personen.

Wano-Samurai-Style: Monkey D. Ruffy gefällt sich offenbar sehr gut in seinem neuen Outfit. Anscheinend färbt es auch direkt auf die Träger ab. Die drei frischgebackenen Samurai scheinen so gerüstet jedenfalls keine Angst mehr vor Kaido oder Orochi zu haben. Währenddessen werden sie von den Zuschauneden als "süß" und "cool" bezeichnet.

So sehen die Samurai-Rüstungen aus:

(One Piece Chapter 959 spoilers) I am both carrot and robin. Lookit chopper's tiny armor! His second horns! So cute! pic.twitter.com/ODVBSCP76I — ?Re-animootor? (@CunningMaker) October 20, 2019

Das Ganze entbehrt natürlich nicht einer gewissen Komik, aber von One Piece sind wir eigentlich auch nichts anderes gewöhnt. Nichtsdestotrotz überschatten natürlich die tragischen Ereignisse der letzten Kapitel immer noch die ganze Szenerie. Ruffy kann seine Rüstung jedenfalls nur kurz genießen: Eigentlich sorgt er sich um Jinbe und ihn treibt immer noch die Frage um, ob er überlebt hat.

Während im Manga alle Zeichen auf Sturm stehen, gab es für Anime-Fans vor Kurzem erst eine Jubiläums-Folge zum Ur-Manga Romance Dawn.

Was erwartet ihr vom großen Kampf, der bald in One Piece ansteht? Freut ihr euch drauf? Glaubt ihr, Jinbe lebt?