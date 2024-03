One Piece: Ruffys Original-Stimme ist eine 69-Jährige und sie macht es seit 25 Jahren

Seit der ersten Episode von One Piece wird Ruffy im japanischen Original von einer Frau gesprochen.

In Deutschland gibt es mehrere Möglichkeiten, den Anime zu One Piece zu streamen. Eine vollständige Liste aller Episoden gibt es auf Crunchyroll, aber nur in der japanischen Synchronisation mit deutschen Untertiteln.

Wer die deutschen Stimmen gewohnt ist, für den mag das ein Manko sein. Doch auch im japanischen Original leisten die Synchronsprecher eine wunderbare Arbeit. Vor allem die Synchronsprecherin von Monkey D. Ruffy ist keine Unbekannte und macht ihren Job schon vielen Jahren.

One Piece: Das ist die Synchronsprecherin von Monkey D. Ruffy

Wer spricht Ruffy im japanischen Original? In der originalen Synchronisationsausgabe wird Ruffy von Mayumi Tanaka gesprochen. Dabei handelt es sich um eine 69-jährige Japanerin, die schon seit 1978 in der Branche tätig ist.

Die Dame spricht Ruffy schon von Anfang an, also seit der Erstausstrahlung im Jahr 1999. Doch davor war Tanaka schon in zahlreichen Animes zu hören. Ihre bekannteste Rolle sind wohl Krillin und Yajirobi in Dragon Ball.

Weitere Rollen von ihr sind:

Gariben aus Doraemon

Naoto, Takashi und Remo mm aus Astro Boy

Ryota aus Dr. Slump

Meixing Long aus 3x3 Augen

Robert aus Sailor Moon SuperS

Kanna Kirishima aus Sakura Wars

Phyllis aus The Ancient Magus’ Bride

Daneben war Tanaka auch in einigen Anime-Filmen zu sehen, darunter beispielsweise Das Schloss im Himmel von Hayao Miyazaki. Selbst in einem Pokémon-Kurzfilm war sie als Larvitar zu hören. In Videospielen verleiht Tanaka ebenfalls ihre Stimme, zuletzt konnten wir sie beispielsweise als Ruffy in One Piece Odyssey hören.

Damit nicht genug: Selbst in Animationsfilmen wie Minions oder Sing performt Tanaka eine Rolle. Sie ist ein echtes Allround-Talent, da sie sowohl weibliche als auch männliche Rollen spricht. Hoffentlich bleibt sie uns noch einige Jahre erhalten.

Wie lange bleibt uns Tanaka als Sprecherin noch erhalten? In einem Interview verriet Tanaka, dass Ruffy der letzte Junge sein wird, den sie synchronisiert (via sportskeeda.com). Nach One Piece würde sie gerne ihrem Alter entsprechend eine Großmutter vertonen, wenn sich die Gelegenheit ergibt.

Das Traurige: Tanaka hofft, dass One Piece sein Ende finden wird, bevor sie stirbt. Sie ist bereits in einem hohen Alter und das Ende der Geschichte ist immer noch nicht in Sicht. Deshalb hoffen wir, dass Tanaka auch noch in der letzten Episode von One Piece zu hören sein wird.

Falls ihr One Piece auf Japanisch schaut: Wie findet ihr die Leistung von Tanaka?