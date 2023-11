One Piece-Special erklärt Geheimnis hinter Ruffys Teufelsfrucht – Darum konnte er Kaido schlagen

Ruffys Kampf mit Kaido kam endlich zu einem Ergebnis. Das hat er seinem Gear 5 zu verdanken.

Ruffy aktivierte während des Kampfes gegen Kaido sein Gear 5. Dadurch erhielt er besondere Kräfte, die kein anderer Charakter in One Piece besitzt. Der Strohhutpirat offenbarte dadurch die wahre Natur seiner Teufelsfrucht.

Was ist neu? Das One Piece-Special Road to Laugh Tale Volume 3 klärt nun über die mystischen Kräfte auf und offenbart dadurch ein Detail, dass vielen Fans entgangen sein dürfte.

One Piece: Das steckt hinter den mystischen Zoan-Früchten

Was ist das besondere Detail? Zum Beginn von One Piece dachten Fans, dass es sich bei Ruffys Teufelsfrucht nur um die Gum-Gum-Frucht handelt. Mit Gear 5 wurde klar, dass dahinter die Mensch-Mensch-Frucht, Modell: Nika steckt. Dadurch verwandelt sich Ruffy in den Sonnengott Nika.

Doch zeitgleich gelang es Ruffy, nicht nur sich, sondern auch seine Umgebung in Gummi zu verwandeln. Dadurch konnte er den Boden in ein Trampolin verwandeln und sich an Blitzen entlanghangeln, ohne verletzt zu werden.

Mit Ruffys Gear 5 wurden demnach gleich zwei Teufelskraftarten erweckt:

Paramecia: Ruffy kann seine Umgebung in Gummi verwandeln

Ruffy kann seine Umgebung in Gummi verwandeln Zoan: Er verwandelt sich in den Sonnengott Nika

Das Special klärt auf, dass das eine besondere Eigenschaft der mystischen Zoan-Früchte ist. Die meisten dieser Früchte besitzen nicht nur einzigartige Paramecia-, sondern auch Zoan-Eigenschaften und sind somit Hybride. Alle anderen Teufelsfrüchte verleihen dem Anwender nur die Paramecia-, Zoan- oder Logia-Eigenschaft.

Bis zur Erweckung von Ruffys Gear 5 dauert es in der Netflix-Serie noch etwas. Schaut hier den Trailer zu Staffel 1:

2:22 One Piece: Im letzten, finalen Trailer vor Release stechen die Strohhutpiraten in See

Darum ist Ruffys Gear 5 so besonders

Ruffys Gear 5 hat sowohl die Eigenschaften der Zoan-Frucht als auch die Gummikräfte einer Paramecia-Frucht. Auch bei Kaido ist das zu sehen: Er kann sich in einen blauen Drachen verwandeln, doch zeitgleich kann er Feuer spucken.

Dabei handelt es sich ebenfalls um eine Kombination aus Zoan- und Paramecia-Kräften. Durch Gear 5 ist Ruffy also auf ein Level mit Kaido gekommen.

Doch Ruffys Gear 5 ist trotzdem besonders: Das Special erklärt nämlich, dass sich der Erweckung der Teufelskräfte nicht auf die Umgebung auswirken. Die Paramecia-Kräfte sind also schon vorher vorhanden gewesen.

Ruffy konnte aber erst mit Gear 5 seine Umgebung in Gummi verwandeln. Er hat mir der Erweckung also zeitgleich seine Zoan-Kräfte erhalten als auch seine Paramecia-Kräfte erweitert. Durch das Erwachen ist er also nicht nur auf ein Level mit Kaido gekommen, sondern hat durch das Erlangen von gleich zwei Kräftearten ihn sogar übertrumpfen können.

Was haltet ihr von der Erklärung zu Ruffys besonderer Teufelsfrucht?